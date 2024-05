La RBR Dance Company, in collaborazione con Charlotte Spettacoli, presenta "Gli Illusionisti della Danza H₂OMIX", un'esperienza teatrale unica, uno spettacolo mozzafiato che unisce danza, illusionismo e teatro per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'acqua.

Lo spettacolo H₂OMIX, non è solo uno spettacolo di danza, ma un vero e proprio viaggio poetico, suggestivo, e sensoriale che trasporta il pubblico in un mondo acquatico fatto di riflessi, illusioni e suggestioni. Attraverso coreografie mozzafiato ed effetti scenici speciali, e sorprendenti giochi di luce, per creare un'atmosfera magica e coinvolgente, gli spettatori vengono invitati a riflettere sul significato, sul simbolismo e sul valore dell'acqua per la vita sulla Terra.

Foto sopra e foto testo:*_©Enrico Gallina

Lo spettacolo è un invito a riscoprire il nostro legame con l'acqua e a prendere coscienza dell'urgente necessità di tutelarla.

Se siete amanti della danza, dell'arte o semplicemente desiderate trascorrere una serata speciale, non perdetevi "Gli Illusionisti della Danza H₂OMIX", l'occasione di vivere un'esperienza di teatro unica e indimenticabile!

Lo spettacolo è presente al Teatro Manzoni di Milano il 20 maggio 2024 e ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.

Foto:*_©Riccardo Bianchi

20 maggio 2024

ore 20,45



RBR Dance Company

in collaborazione con Charlotte Spettacoli

presenta

Gli Illusionisti della Danza

H₂OMIX

regia Cristiano Fagioli

coreografie Cristina Ledri e Cristiano Fagioli

musiche originali Diego Todesco

produzione digitale Think3D SRL

disegno luci Cristiano Fagioli

costumi Cristina Ledri

BIGLIETTI

Prestige € 35,00 - Poltronissima € 32,00 - Poltrona € 23,00 - Poltronissima under 26 anni € 20,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3448055

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

[email protected]

TELEFONO

Infoline 02 7636901

*_©Angelo Antonio Messina