La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, ha comunicato che venerdì 24 maggio si esprimerà sulla richiesta di modifica e indicazione di misure provvisorie presentata dal Sudafrica il 10 maggio 2024 nella causa riguardante l'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (Sudafrica c. Israele).

La seduta pubblica avrà inizio alle ore 15 presso il Palazzo della Pace dell'Aia, e sarà il giudice Nawaf Salam, presidente della Corte, a leggere l'ordinanza.

Questi i vari passaggi del contenzioso Sudafrica c. Israele riassunti dalla CIG:

Si ricorda che il 29 dicembre 2023, il Sudafrica ha presentato una domanda di avvio di procedimento contro Israele riguardante presunte violazioni da parte di Israele dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio in relazione ai palestinesi nella Striscia di Gaza. La domanda conteneva anche una richiesta di indicazione di misure provvisorie, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto della Corte e degli articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte. Il richiedente ha chiesto alla Corte di indicare misure provvisorie per "proteggere contro ulteriori, gravi e irreparabili danni ai diritti del popolo palestinese ai sensi della Convenzione sul genocidio" e "assicurare il rispetto da parte di Israele dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio di non impegnarsi nel genocidio e di prevenire e punire il genocidio" (vedi comunicato stampa 2023/77).

Il 26 gennaio 2024, la Corte ha emesso la sua Ordinanza sulla richiesta del Sudafrica.

Il 16 febbraio 2024, la Corte ha preso una decisione, comunicata alle Parti con una lettera del Cancelliere, su una richiesta del Sudafrica per ulteriori misure provvisorie datata 12 febbraio 2024.

Il 28 marzo 2024, la Corte ha indicato ulteriori misure provvisorie, a seguito di una successiva richiesta del Sudafrica, datata 6 marzo 2024, per l'indicazione di ulteriori misure provvisorie e/o la modifica della sua Ordinanza del 26 gennaio 2024.

Giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024, la Corte ha tenuto udienze pubbliche sulla richiesta presentata dal Sudafrica il 10 maggio 2024 per la modifica delle misure provvisorie precedentemente indicate dalla Corte e l'indicazione di ulteriori misure provvisorie.