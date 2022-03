Per la categoria del Miglior film d'animazione ai prossimi Oscar la gara è tra due titoli che si sono divisi i principali riconoscimenti dell’Awards Season: da una parte il favorito della critica I Mitchell contro le macchine e dall’altro il favorito degli addetti del settore Encanto.

Per quanto quest’ultimo vincendo anche il Producers Guild Award sia nettamente in testa, la partita non è ancora chiusa con il primo che può contare su numerosissimi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani oltre a 8 Annie Awards i premi con cui l’ASIFA (la sezione hollywoodiana dell’Association Internationale du Film d’Animation) elegge le migliori produzioni del mondo animato.