CONCERTO di CHIARA TAIGI & ANDREA CARE'

PALAZZO BAROLO - 17 OTTOBRE 2020

Chiara Taigi ed Andrea Carè hanno cantato un concerto travolgente intitolato “Stelle in camera e sul palco” al Palazzo Barolo a Torino, al piano M° Diego Mingolla, la XV edizione di “Musica in concerto” della Stagione 2020/2021, stagione musicale curata dalla Associazione Concertante - Progetto Arte&Musica dal Presidente Dott. Giorgio Griva.







Il pubblico ha dimostrato una grande voglia di emozionarsi e bearsi di musica dal vivo, dimostrando che è possibile fare un concerto con sicurezza per la nostra salute e in modo disciplinato si può vivere una normalità di intenti e tornare ad una vita quasi normale.



Il soprano Chiara Taigi ed il tenore Andrea Carè, nomi del panorama lirico internazionale, hanno portato un ampio programma con tre diversi generi, quasi a premiare il pubblico dopo una così lunga assenza di concerti, partendo dalla dolcezza della musica da camera con brani di Francesco Paolo Tosti, per passare ad una selezione recitata come in scena dell'Otello di Giuseppe Verdi, romanze e duetti, per concludere con la festosità di un valzer in duetto tratto da La Vedova Allegra di Franz Lehar.





Il concerto si è concluso con grande richiesta con un doppio bis sempre in duetto con "Tu che m'hai preso il cuor" di Franz Lehar e "A' Vucchella" con un acceso riscontro ed un liberatorio coinvolgimento del pubblico.

Il concerto ha viaggiato dal repertorio romantico al melodramma, tingendo il finale di un tema allegro e spensierato come un dono da portare casa.



Il concerto è stato replicato due volte, alle 15:30 e alle 17:30, con il massimo della capienza autorizzata. Un grande impegno profuso per consentire ed accontentare tutto il pubblico prenotato di assistere senza rinunce donando grandi emozioni e regalando alcune scene dell'Otello interpretate con grande intensità, come sul palco.

“La musica cibo per l’anima, è come l’aria, non si ferma...” Chiara Taigi



Si ringrazia il pubblico ed i fans per la partecipazione e l'Associazione Concertante - Progetto Arte&Musica, tutti uniti con coraggio di voler dare un segno di ripartenza alla stagione concertistica del Presidente Dott. Giorgio Griva.

Si ringrazia inoltre l'ospitalità di Palazzo Barolo, per la cornice storica mozzafiato e con la sua perfetta macchina organizzativa che ha seguito accuratamente la gestione di prenotazioni ed accessi oltre la scrupolosa tutela delle regole e della salute.

Il concerto è stato un segno, un augurio ed un invito a far comprendere che il teatro, i concerti, la musica nei luoghi pubblici, se gestiti con intelligenza, sono luoghi sicuri! Speriamo che chi debba accorgersene, lo veda... E non blocchi la nostra vita inutilmente.





