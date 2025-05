"Transylvania" è il nuovo singolo della storica rock folk band Folkabbestia, in uscita venerdì 16 maggio in tutte le piattaforme digitali per Maninalto!/Believe.

Una passione quella per i Maiden e Di'Anno, che la band ha sempre portato avanti seppur appartenente a un genere molto distante dal metal. Così in occasione della ricorrenza per il compleanno del compianto primo cantante della formazione britannica che cade proprio il 17 maggio, li hanno voluti omaggiare con la cover di uno dei brani più iconici estratti dal primo album del 1980.

Tutta la carica dell’originale viene sostenuta da una sezione ritmica compatta di basso e batteria, sostenuta poi dallo strumming della chitarra acustica. Violino e fisarmonica riproducono le evocative linee melodiche delle chitarre elettriche di Dave Murray e Dannis Stratton. Un accostamento inusuale dove poi s’inseriscono anche tromba e flauto traverso per completare la trascinante orchestrazione. Le armonie del folk unite alla forza del rock attraversano i cambi di tempo caratteristici del pezzo, dove ritmo e melodia si rincorrono in un arrangiamento dal gusto epico.

“Suoniamo spesso questa cover nei nostri concerti, e il pubblico sembra apprezzare visto che generalmente comincia a pogare. Così abbiamo deciso di rendere questo omaggio ufficiale con la pubblicazione del singolo in occasione del compleanno. La scelta di una traccia strumentale -commenta la band- è nata proprio dal profondo rispetto che nutriamo per Di’Anno, abbiamo quindi deciso di celebrare lui e la band solo con la musica”.

I Folkabbestia sono Francesco Fiore (basso), Nicola De Liso (batteria), Isabella Benone (violino, cori), Michele Sansone (fisarmonica, cori), Giuseppe Porsia (flauto traverso, tin whistle, cori), Giorgio Distante (tromba) e Lorenzo Mannarini (voce, chitarra).