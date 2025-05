CHIARA TAIGI - STORIE DI DONNE AL BIVIO di MONICA SETTA - REPLAY

PUNTATA del 14 MAGGIO 2025

RIVEDI Tutta la puntata su RAIPLAY

RIASCOLTA “Reginella” su RAI PLAY al punto 1:38 (-56.40)

RIASCOLTA “I' te vurria vasà” su RAIPLAY al punto 26:35 ( -31:45)

RIASCOLTA “Voi lo Sapete o Mamma” su RAIPLAY al punto 53:15 ( -5:04)

Chiara Taigi ha cantato tre brani molto noti al grande pubblico come ospite speciale al programma Storie di Donne al Bivio su RAIDUE condotto e ideato da Monica Setta e con la regia di Giacomo Necci dopo la mezzanotte del 14 Maggio 2025.

Monica Setta con la sua presenza professionale e giornalistica di grande successo ha messo in evidenza in questa puntata eleganza, fascino, emozioni, intimità, con un grande riscontro per una fascia oraria notturna. Nuovi temi ed episodi inediti di differenti vite di donne hanno intriso di una bella luce la puntata piena di racconti raccontati con spensieratezza e interessi molto diversi tra loro.

Chiara Taigi ha cantato in apertura una versione particolare di " Reginella ” di Libero Bovio e Gaetano Lama, a metà puntata ha cantato “ I' te vurria vasà ” di Vincenzo Russo e Eduardo di Capua e nel gran finale della puntata a grande sorpresa con una interpretazione scenica di “ Voi lo sapete, o Mamma " dall'aria di Santuzza della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Le tre importanti ospiti della puntata sono state Barbara Bouchet, Francesca De Andrè e Sabina Stilo.

Pur raccontando vite e temi molto differenti tra loro, hanno dimostrato che il fascino e l'eleganza sono elementi trasversali rispetto alle generazioni e che i risultati nella vita vanno oltre le doti personali solo se alimentate da un impegno costante, dedizione e sacrifici, un percorso che dura per tutta la vita per migliorare se stessi sempre.

Aneddoti, esperienze ed emozioni personali e pubblici, una puntata piena di temi di attualità, di vita vissuta nelle varie fasi della vita, di riflessioni a posteriori, tutto reso semplice e appassionante grazie ad un clima molto amicale e disteso.

Ringraziamenti e riconoscimenti per il grande lavoro di tutta la struttura del programma di RAIDUE al Direttore di Rete, alla Direzione di Produzione Tv della RAI CPTV di Roma, gli Autori, la Regia di Giacomo Necci, Aiuto Regia Francesca Orichuia, Assistenti alla Regia, Capo progetto Anna Santopadre, Montaggio, Scenografia, Produzione, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici, Operatori e gli Assistenti di studio.

Un ringraziamento particolare a Monica Setta per aver ideato un programma di grande interesse, che coniuga naturalmente temi personali, sociali, affettivi, artistici, culturali e allo stesso tempo la grande capacità di un continuo rinnovamento ad ogni puntata, con una spontaneità e naturalezza che rende il tempo piacevole e interessante allo stesso tempo.







RIFERIMENTI E LINK



Info Musica



TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #MonicaSetta #soprano #RAI #RaiDue #DonneAlBivio #StorieDiDonneAlBivio #GiacomoNecci #Mercoledì #Lirica #Cultura #Appuntamento #cantolirico #Opera #unomattinainfamiglia #GenerazioneZ #ilConfronto #Storiedidonnealbivio #moni_setta