"Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il Club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo".

Così il nuovo management di Oaktree, in una nota, ha spiegato le strategia della nuova proprietà dell'Inter, subentrata a Suning in seguito al mancato pagamento da parte del prestito garantito nel 2021 che aveva raggiunto i circa 400 milioni di euro.

Nella sede della società, quest'oggi, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, manager nerazzurri della gestione Zhang, hanno avuto la prima riunione con i rappresentanti di Oaktree, Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director) e Alejandro Cano (Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities).