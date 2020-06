LG negli ultimi anni ha perso un po' di posizioni all'interno del mercato degli smartphone, ma con il nuovo Velvet spera di riconquistare gli utenti per poter sfidare le altre concorrenti, peraltro agguerritissime come Samsung e Huawei, senza dimenticare Xiaomi e OnePlus.

LG Velvet offre un design diverso rispetto a quello degli altri smartphone che l'azienda ha presentato in passato. Il colore diventa protagonista ed anche le linee rendono il dispositivo ben riconoscibile ed un po' diverso rispetto agli altri prodotti della concorrenza.

La scheda tecnica di questo smartphone non è quella di un vero top di gamma, ma nella realtà può esserlo. Questo Velvet sarà apprezzato in modo particolare dai "creators" grazie ad un comparto fotografico di buon livello ed alcune chicche software che rendono il dispositivo ottimo non solo per catturare immagini e video, ma anche audio di qualità.

Le caratteristiche di LG Velvet: