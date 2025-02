“Festeggiamo con orgoglio i nostri dieci anni in Italia, con 38 centri fitness (42 per RSG Group Italia S.r.l.) che portano avanti la missione di rendere il fitness accessibile a tutti”.

Queste le parole di Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia da maggio 2023, in occasione del decimo anniversario – celebrato a gennaio 2024 – di McFIT in Italia, catena di palestre che, insieme a John Reed e Gold’s Gym, opera sotto il coordinamento della capogruppo RSG Group International.

Samuele Frosio: “Dobbiamo molto al fondatore Rainer Schaller”



McFIT ha aperto la sua prima sede in Italia nel 2014 a Verona, città che oggi ospita due club, frequentati da circa 10mila persone. “Questi due centri rappresentano una pietra miliare nell’impegno decennale di McFIT a rendere Verona una città più attiva e più sana, generando allo stesso tempo numerose opportunità di lavoro nella comunità locale”.

La scelta di Verona come prima sede italiana è stata strategica. Il Nord-Est ospita 14 centri su un totale di 42 presenti in Italia, costituendo così un terzo delle strutture dell’azienda sul territorio nazionale. Tra questi, 38 appartengono al marchio McFIT, mentre i restanti fanno parte delle catene John Reed (2) e Gold’s Gym (2), per un investimento complessivo che supera i 40 milioni di euro. L’azienda ha l’obiettivo di rafforzare la propria presenza e favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio. “In questo percorso straordinario, dobbiamo molto al fondatore Rainer Schaller, un grande uomo e mentore, la cui eredità culturale e spirituale portiamo avanti con impegno”, ha commentato Samuele Frosio.



Samuele Frosio: “L’obiettivo è aprire in tutte le principali città d’Italia”

RSG Group Italia S.r.l. conta attualmente oltre 160mila abbonati, con un fatturato che supera i 50 milioni di euro. Durante la pandemia di COVID-19, il Gruppo ha dimostrato resilienza allestendo rapidamente 22 tensostrutture per l’allenamento outdoor nei suoi centri fitness, garantendo ai soci la possibilità di continuare ad allenarsi in sicurezza. Oltre all’impegno sportivo, McFIT ha anche promosso iniziative benefiche, tra cui la campagna di sensibilizzazione sui tumori femminili della Fondazione Umberto Veronesi e la collaborazione con Pink is Good, che nel 2022 ha permesso di offrire 120 visite di screening senologico gratuito.

“Nonostante il successo raggiunto, il nostro obiettivo rimane invariato: aprire in tutte le principali città d’Italia”, ha confermato Samuele Frosio. L’azienda punta infatti a “incrementare ulteriormente il numero di aperture e raggiungere la cifra di 100 nei prossimi anni. Intendiamo perseguire la nostra missione di contribuire a rendere l’Italia un Paese culturalmente più sportivo, con palestre all’avanguardia a prezzi accessibili”.