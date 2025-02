Amplifon, leader globale nei servizi e nelle soluzioni per l’hearing care, ha ricevuto il prestigioso Best Performance Award 2025 di SDA Bocconi nella categoria “Best Performer of the Year”. Il riconoscimento, ritirato dal CEO Enrico Vita, celebra l’impegno delle aziende italiane che eccellono nella crescita e nella creazione di valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale.



Enrico Vita: “Un riconoscimento dell’impegno delle persone di Amplifon”

Alla premiazione che si è svolta presso la sede di SDA Bocconi è intervenuto Enrico Vita, che ha ritirato il riconoscimento a nome dell’azienda. “Ci fa molto piacere ricevere il Best Performance Award 2025, che rappresenta un premio al percorso di crescita intrapreso dalla nostra azienda in questi anni e, soprattutto, un riconoscimento dell’impegno delle persone di Amplifon a beneficio dei nostri clienti e di tutti gli stakeholder”, ha commentato il CEO del Gruppo.

Il successo di Amplifon è legato a una strategia aziendale che pone al centro la sostenibilità e l’innovazione. Il Piano di Sostenibilità “Listening Ahead” prevede 20 obiettivi ambiziosi suddivisi nelle aree Prodotti & Servizi, Persone, Comunità ed Etica. Tra i principali: offerta di test uditivi gratuiti, con un risparmio stimato di 600 milioni di euro per i clienti entro il 2026; utilizzo del 100% di energia rinnovabile entro il 2030, e supporto alla Fondazione Amplifon per promuovere iniziative sociali e sanitarie.



Best Performance Award 2025, Enrico Vita: riconoscimento all’eccellenza e alla crescita sostenibile

Il Best Performance Award 2025 di SDA Bocconi si basa su un’approfondita analisi multidimensionale che considera non solo gli indicatori economici e finanziari, ma anche la capacità di innovazione tecnologica e gli impatti sociali e ambientali generati dalle aziende. L’obiettivo del premio è valorizzare tutte quelle aziende che si distinguono per una crescita sostenibile e per il loro contributo positivo alla società.

Grazie a questo riconoscimento, la realtà guidata dal CEO Enrico Vita si conferma tra le aziende italiane più virtuose nel panorama internazionale, rafforzando il suo ruolo di leader nell’ambito dell’hearing care e dimostrando che crescita economica e responsabilità sociale possono andare di pari passo.