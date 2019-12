Dopo la fase sperimentale di prova e formazione del personale, da sabato 14 dicembre entra in funzione a regime lo «Street Control», l’apparecchiatura finalizzata al controllo del rispetto delle norme del Codice della strada.

L’Amministrazione e il Comando di Polizia locale hanno deciso, al fine di “stimolare” il cittadino al rispetto delle regole, di comunicare le strade interessate dall’attività della pattuglia di Vigili Urbani a bordo dell’auto, sulla quale è montato il dispositivo.

Ecco il dettaglio: piazza Duomo, via Pistorio, via Piraino, via Cavour, piano Baele, piazza Caio Duilio, via col. Magistri, via Luigi Rizzo, via Nino Ryolo, via dei Mille, piazza della Repubblica, via Medici, lungomare Garibaldi. Inserite anche tutte le zone ospitanti le Rotatorie (piazza San Papino, piazza Roma e via dei Mille) e quelle, che accolgono i Centri Commerciali alle porte della città.

“I controlli – spiega la comandante Giuseppa Puleo – non riguarderanno solo le infrazioni per la sosta in doppia fila, ma anche il rispetto dell’obbligo della revisione e della polizza assicurativa. L’apparecchiatura, individuando la targa, andrà anche ad accertare l’eventuale provenienza illecita dell’autovettura. Si tratta di informazioni, che la Polizia locale avrà in tempo reale per procedere in caso di irregolarità alla contestazione attraverso l’uso di palmari, della stessa o al trasgressore, se presente, o all’accertamento per la notifica al domicilio”.

Attraverso lo «Street Control» si andranno a verbalizzare pure situazioni di irregolarità per parcheggi su strisce pedonali o in zone, dove è presente un segnale di sosta dedicata a persone con disabilità o in prossimità di varchi realizzati per consentire la mobilità degli stessi. L’apparecchiatura verrà anche utilizzata anche in altre zone per interventi a carattere eccezionale (sosta selvaggia, che blocca il traffico) e per il rispetto delle ordinanze sindacali di divieto in occasione di determinati eventi.

“Abbiamo voluto indicare preventivamente le zone, che saranno prioritariamente oggetto di controlli – aggiunge il Sindaco Giovanni Formica – perché l’intendimento dell’Amministrazione non è di fare cassa, come è stato dichiarato a fini propagandistici da chi forse è un abituale trasgressore, ma per cercare di mettere ordine nella circolare veicolare e sollecitare il cittadino ad una più puntuale osservanza delle regole a cominciare proprio dal Codice della Strada. Finalmente anche la Polizia locale del Comune di Milazzo è stata dotata delle apparecchiature tecnologicamente più evolute già in uso nelle grandi città italiane e questo per rendere più agevole e veloce il lavoro, eliminando completamente l’uso della carta e con essa il rischio di errori”.