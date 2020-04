Tutto il mondo scientifico è al lavoro per cercare di creare un vaccino in grado di sconfiggere il coronavirus ma nell’era di internet tutti hanno la possibilità di consigliare le cure "casalinghe" contro il coronavirus, anche Donald Trump.

L’ultima polemica sul coronavirus porta la firma del Presidente degli Stati Uniti che durante il consueto briefing alla Casa Bianca ha proposto la sua "cura", mentre era presente la coordinatrice della Task Force sulla pandemia la dottoressa Deborah Birx la sua cura miracolosa.

Cura basata su iniezioni di disinfettante e raggi ultravioletti.

Ipotesi che hanno lasciato esterrefatta la stessa dottoressa.

“Vedo il disinfettante che lo uccide in un minuto. Un minuto. E c’è un modo in cui possiamo fare qualcosa del genere, mediante iniezioni all’interno o quasi una pulizia?”. Questa la domanda fatta da Trump alla Birx. E non contento ha suggerito la sperimentazione di questa pratica sui malati di coronavirus.

“Supponiamo di colpire il corpo con raggi ultravioletti o con una luce davvero potente. Supponiamo di portare quella luce dentro il corpo, o attraverso la pelle. C'è un modo di iniettare un disinfettante? È una possibilità, forse funziona, forse no. Comunque l'idea della luce che può uccidere il virus in un minuto mi sembra potente”.

Affermazioni che hanno scatenato feroci polemiche nei confronti di Donald Trump che, incalzato dai giornalisti sulla vicenda, si è difeso affermando che “era una proposta sarcastica”.