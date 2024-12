"È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all’Eliseo con Donald J. Trump ed Elon Musk".

Così Giorgia Meloni ha commentato il viaggio a Parigi per la riapertura di Notre-Dame, un'occasione imperdibile per una photo opportunity con i nuovi sponsor a Stelle e Strisce. Ora che nonno Biden è sulla via del pensionamento, la "cara leader" ha già rivoltato la giacca ed è tornata ad essere culo e camicia con i neofascisti d'oltreoceano.

Tutta gente da tenere in palmo di mano e da cui prendere esempio, a partire da quello che intende fare non appena entrerà in carica: Musk smantellerà la macchina statale federale con quel che ne consegue per lo stato sociale, mentre Trump - in base a quanto da lui dichiarato nel programma "Meet the Press with Kristen Welker" di NBC News - ha detto che appena entrato in carica concederà la grazia alle oltre 900 persone condannate per l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, riservandosi di valutare le posizioni di quelli che si sono resi responsabili di comportamenti troppo radicali. Durante quel "colpo di Stato" vi sono state alcune vittime con 150 agenti feriti. E che dire poi delle dichiarazioni in cui Trump - un truffatore di fatto riconosciuto colpevole e che non verrà condannato - ha poi minacciato di voler perseguire coloro che lo hanno messo sotto accusa!

Ma una (post) fascista del calibro di Meloni non si vuol far scappare nulla. Così, oltre ai fascisti d'America, vuole celebrare anche quelli d'Argentina. Per questo,il motoseghista Milei, praticamente un folle... ma di estrema destra, sarà ospite d'onore di Atreju, la festa che celebra la gioventù nazifascista (vedi inchiesta di Fanpage) che si nasconde dietro Fratelli d'Italia.

Per Milei sarà l'occasione di festeggiare anche all'estero il primo anno della sua presidenza, come nuovo eroe del libero mercato e del radicalismo di destra. In Argentina, l'economia è in recessione e oltre la metà dei 45 milioni di coloro che vi risiedono vive in condizioni di estrema povertà, senza che vengano garantiti loro servizi di base, come le cure mediche.

Ma per Meloni anche Milei è un esempio da seguire.

Chi applaude Meloni e finisce per rimanerne estasiato ad ogni sua dichiarazione, si è mai chiesto come i suoi "riferimenti" possano coincidere con la Costituzione in vigore in Italia?