Ieri sera, alla vigilia del centesimo giorno di guerra, Zelensky ha espresso la propria soddisfazione per il sesto pacchetto di sanzioni imposto dall'Europa alla Russia, per il fatto di iniziare finalmente a mettere il veto sugli acquisti di petrolio dalla Russia. Soddisfazione anche per il via libera. da parte degli Stati Uniti, all'invio degli HIMARS. Infine, Zelensky si è detto soddisfatto ance della continua e costante riapertura, a Kiev, delle ambasciate straniere, chiuse in precedenza con l'inizio dell'invasione russa.

Timidi segnali positivi anche dal fronte.

La situazione nel Donbass, ha fatto presente Zelensky, non è cambiata significativamente, ma l'esercito ucraino ha ottenuto alcuni successi negli scontri che infuriano nell'area di Severodonetsk, dove si continua a combattere senza interruzione, così come nelle città vicine di Lysychansk, Bakhmut e altre.

In quell'area, l'esercito russo usa tutte le armi a propria disposizione e non tiene conto se si siano o meno dei civili e in prima linea utilizzano le reclute delle repubbliche separatiste del Donbass, mentre i soldati russi rimangono in seconda linea.

La strategia militare dei russi è molto semplice quanto rudimentale: radere al suolo tutto ciò che vuoi conquistare utilizzando artiglieria e missili. Successivamente, far intervenire i soldati per prendere possesso dell'area ed eliminare, nel caso fossero presenti, delle sacche di resistenza. Pertanto, non esiste differenza alcuna tra strutture militari e civili, tra persone normali e sodati...

Inoltre, dai propri confini, la Russia continua a bombardare altre aree dell'Ucraina, da nord a sud: Chernihiv, Kharkiv, Mykolaiv...

Intanto, almeno secondo lo Stato maggiore ucraino, continuano le perdite subite dai russi a partire dal 24 febbraio: 30.950 soldati, 1.367 carri armati, 3.366 veicoli blindati, 2.329 veicoli e serbatoi di carburante, 661 pezzi di artiglieria, 207 sistemi di lancio multiplo di razzi, 95 sistemi di difesa aerea, 175 elicotteri, 210 aeroplani, 535 droni e 13 imbarcazioni.



Oggi a Kiev, Zelensky ha celebrato il centesimo giorno di guerra con un video girato all'esterno del palazzo presidenziale e pubblicato via social dove, circondato da guardie del corpo ed alcuni dei suoi più stretti collaboratori, ha nuovamente ribadito che l'Ucraina "vincerà" questa guerra.