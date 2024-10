La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – ha chiesto al Comune di Milazzo la riapprovazione lo studio di fattibilità tecnico-economico, già inviato nel 2021, relativo agli interventi per la riqualificazione sociale, culturale ed edilizia delle aree degradate della contrada Fiumarella. L’importo, ammesso a finanziamento, è di € 1.598.892,55. Si attende adesso la sottoscrizione della convenzione per procedere alla redazione della progettazione esecutiva e all’appalto dei lavori.

“La proposta progettuale – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo – alla riqualificazione dell’intera area urbana degradata, intesa come unione del complesso popolare di proprietà dell’IACP (152 alloggi) e del complesso residenziale di proprietà della Cooperativa Edilizia Habitat Mylae (90 alloggi), attraverso una serie coordinata di interventi, che vadano a curare ogni aspetto dell’assetto urbano, cui sono destinati ed in particolare alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, edilizio e culturale; miglioramento della qualità urbana; riqualificazione del tessuto sociale; riqualificazione energetica ecocompatibile degli immobili; ️ottimizzazione nell’utilizzo del suolo pubblico.

Gli obiettivi da perseguire nell’ambito della ristrutturazione edilizia riguardano la ristrutturazione ed efficientamento energetico della Palazzina “A”; dei locali abbandonati al Piano Terra della Palazzina A (da adibire a centro di ritrovo per anziani e a centro di aggregazione giovanile). Nel progetto anche la rifunzionalizzazione area a verde in disuso, via Fiumarella angolo via Palmiro Togliatti (in cui realizzare un campo da gioco polifunzionale, una fermata per Scuola-Bus, isola ecologica, aree a verde).

In programma anche il prolungamento della via Palmiro Togliatti tramite esecuzione di un tratto di strada a sbalzo, in modo da mettere in sicurezza e facilitare la circolazione stradale, ridurre le criticità di viabilità e le tensioni che ne derivano”.

Foti Rodrigo