Dal 5 al 17 novembre 2024, il Teatro Manzoni di Milano ospiterà una produzione teatrale imperdibile: "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon, tradotto magistralmente da Masolino D'Amico. A catturare l'attenzione e i cuori del pubblico saranno due giganti del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Questa produzione promette di essere un viaggio emozionante, carico di risate, nostalgia e momenti toccanti, grazie alla sapiente regia e all'incredibile talento degli attori protagonisti.

Un Capolavoro di Neil Simon, "I ragazzi irresistibili" (The Sunshine Boys), è una delle opere più celebri di Neil Simon, drammaturgo statunitense noto per la sua abilità nel fondere umorismo e profondità emotiva. La commedia, scritta nel 1972, racconta la storia di Al Lewis e Willie Clark, due vecchi comici che, dopo decenni di successi sul palcoscenico come duo, si sono separati a causa di incomprensioni e litigi. Dopo anni di silenzio, la possibilità di una reunion televisiva li costringe a confrontarsi con il passato, le loro differenze e, soprattutto, con se stessi.

Masolino D'Amico, tra i più stimati traduttori italiani, ha saputo preservare l'essenza dell'opera originale, rendendo in italiano tutte le sfumature del testo di Simon. La sua traduzione è frizzante, fedele e rispettosa del contesto culturale, capace di far rivivere le atmosfere originali senza perdere autenticità o forza comica.

Il ritorno sulle scene di Umberto Orsini e Franco Branciaroli in questa produzione è di per sé un evento straordinario. Entrambi gli attori vantano carriere pluri-decennali e sono tra i nomi più rispettati del panorama teatrale italiano.

Umberto Orsini, con la sua voce inconfondibile e la presenza scenica maestosa, darà vita a Willie Clark. La sua carriera è costellata di successi teatrali e cinematografici, e il suo ritorno al Teatro Manzoni è atteso con grande entusiasmo dal pubblico.

Franco Branciaroli, interprete versatile e profondo, sarà Al Lewis. Branciaroli, con la sua incredibile capacità di trasformarsi e la sua intensità interpretativa, porterà sul palco un personaggio ricco di sfumature, capace di far ridere e commuovere allo stesso tempo. La sua esperienza e dedizione al mestiere dell'attore sono garanzia di una performance memorabile.

Il Teatro Manzoni di Milano, con la sua lunga storia di eccellenza nello spettacolo teatrale, è la cornice perfetta per questa produzione.

La regia di Massimo Popolizio per questa produzione, mira a valorizzare ogni dettaglio del testo di Simon, mettendo in luce non solo gli elementi comici, ma anche quelli più profondi e riflessivi. Il contrasto tra humor e malinconia, caratteristico delle opere di Simon, sarà esaltato dalle interpretazioni di Orsini e Branciaroli, creando un equilibrato mix di risate e momenti toccanti.

Teatro de gli Incamminati, Compagnia Orsini, Teatro Biondo Palermo

in collaborazione con

CTB Centro Teatrale Bresciano e con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune di Fabriano

presentano

Dal 5 al 17 novembre 2024

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

sabato 16 novembre ore 15,30 e 20,45



UMBERTO ORSINI FRANCO BRANCIAROLI

I RAGAZZI IRRESISTIBILI

di Neil Simon

traduzione Masolino D’Amico

e con Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi

scene Maurizio Balò

costumi Gianluca Sbicca luci Carlo Pediani suono Alessandro Saviozzi

regia Massimo Popolizio

La voce del regista televisivo è di Massimo POPOLIZIO

BIGLIETTI

Prestige € 37,00 - Poltronissima € 34,00 - Poltrona € 26,00 - Poltronissima under 26 anni € 18,00

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



*_©Angelo Antonio Messina