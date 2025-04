Giorgio Gori racconta con ironia e senza freni il suo rapporto negativo con le donne. Le sue esperienze, le sue paure da bambino, i suoi primi approcci fino a conquistare finalmente la sua ragazza.

Lo fa attraverso racconti, sketch teatrali, poesie e con uno sguardo critico al maschio moderno. What moman no want, parte, parodizzando il film con Mel Gibson.

Noi uomini lo sappiamo cosa vogliono le donne o facciamo solo quello che le donne non vogliono? E' l'interrogazione che si pone Giorgio Gori sul palco dell'Ivelise. La domanda sarà poi posta al pubblico ed il pubblico sarà in grado di rispondere? Lo si scoprirà solo sul finale.

Con lui in scena, Achiropita Dalila Bosco e Roberta Mirra, due attrici bravissime che aiuteranno il protagonista a scoprire di più l’universo femminile. Le due attrici, saranno protagoniste di sketch esilaranti e monologhi interessanti che aiuteranno il pubblico maschile a capire cosa vogliono veramente le donne.

Lo spettacolo sarà aperto dagli allievi del workshop di Giorgio Gori che si tiene al Teatro Ivelise, per cui lo spettatore ascolterà alcuni monologhi comici sempre relativi al rapporto uomo/donna. Insomma un due ore di spettacolo pieni di divertimento, riflessioni e un po’ di sano romanticismo.