Carlos Izpisua Belmonte che ritiene possibile allungare la vita di 50 anni, Steve Horvath sviluppatore alla Ucla dell'orologio biologico in grado di misurare l'invecchiamento, Shinya Yamanaka, premio Nobel 2012 , sono alcuni di coloro che fanno parte della start up Altos Labs nata per scoprire l'elisir per l'eterna giovinezza, quella che sembra essere la nuova frontiera su cui la Silicon Valley e i suoi miliardari hanno deciso di puntare.

Altos Labs lavora ad a una tecnologia per la riprogrammazione biologica con lo scopo di ringiovanire le cellule in laboratorio per poi, in futuro... tentare anche di allungare la vita umana.

A sostenere la start up ci sono, secondo le indiscrezioni riportate dalla MIT Technology Review, il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Yuri Milner, il miliardario che ha fatto parte della sua fortuna con Facebook e Mail.ru.