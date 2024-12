"Fiorentina - Inter, gara valida per la 14ª giornata di Serie A Enilive, è ufficialmente rinviata a data da destinarsi".

Questo lo scarno comunicato della Fiorentina che ancora non ha comunicato ufficialmente le condizioni di salute di Edoardo Bove.

L'esterno della Fiorentina al 17° del primo tempo, quando il gioco era fermo, è crollato a terra dopo essersi allacciato una scarpa.

I sanitari sono intervenuti immediatamente e dopo le prime cure hanno trasferito il giocatore all'ospedale di Careggi.

Così l'Ansa riporta l'accaduto:

"Il giovane centrocampista viola, prima di sentirsi male, aveva preso una botta fra il torace e la milza, dopo uno scontro di gioco con Dumfries. Di lì a poco Bove si era cambiato la maglia, restando per qualche secondo a torso nudo. Stando alle indiscrezioni, dopo si sarebbe rivolto alla propria panchina per rivelare di avvertire qualche capogiro, poi il malore che gli ha anche provocato un arresto cardiaco quando era in ambulanza".

Impossibile, finora, una conferma ufficiale dei fatti e delle condizioni del calciatore che comunque, in base alle prime indiscrezioni, avrebbe ripreso conoscenza.

La Fiorentina al completo, dirigenti e calciatori, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale dove sono anche i familiari di Bove che stavano assistendo alla partita.