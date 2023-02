Di seguito le dichiarazioni dei principali attori della scuderia Ferrari dopo la tre giorni di test sul Bahrain International Circuit ad una settimana dall'inizio del mondiale di Formula 1.

Charles Leclerc: "Sono stati tre giorni di test molto intensi. Nel primo abbiamo preso le misure alla SF-23 per capire la correlazione con i dati della fabbrica e abbiamo raccolto indicazioni interessanti, che ci hanno confermato le informazioni che avevamo.Nelle ultime due giornate ci siamo concentrati sulla messa a punto facendo passi avanti promettenti. Ho anche provato diversi stili di guida per verificare quale si adatta meglio a questa nuova monoposto.Saremo di nuovo qui fra una settimana la gara inaugurale del campionato e sarà interessante comprendere finalmente quali saranno i veri valori in campo".

Carlos Sainz:

"Abbiamo concluso il test senza intoppi completando il programma previsto per questi tre giorni. Per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello.Oggi ci siamo concentrati su prove di simulazione sia di qualifica che della gara per completare tutte le verifiche che avevamo pianificato.Ora analizzeremo in profondità i dati per arrivare preparati al meglio al primo Gran Premio della stagione. Non vedo l’ora di tornare in pista qui fra una settimana".

Frédéric Vasseur, Team Principal:"Sono stati tre giorni intensi di lavoro per tutta la squadra. Abbiamo analizzato il comportamento di vari elementi sulla vettura e spuntato gran parte delle voci del nostro programma senza badare né ai tempi sul giro né agli altri intorno a noi, ma concentrandoci su noi stessi.L'obiettivo principale era accumulare più chilometri possibile e l’abbiamo raggiunto, ma è anche vero che si vorrebbe sempre fare di più e avere più tempo. Ma è così per tutti. Quando siamo riusciti a far funzionare tutto per il verso giusto le prestazioni sembravano esserci, ma chiaramente siamo ancora nella fase di conoscenza della macchina, quindi è troppo presto per esprimere qualsiasi giudizio.Il morale in squadra è perfetto e siamo in ottima forma per iniziare questo lungo campionato".





