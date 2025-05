Questa la nota pubblicata martedì dall'ufficio di presidenza ucraino a commento della conversazione telefonica tra Volodymyr Zelensky e Alexander Stubb:

"I leader si sono informati reciprocamente sui recenti contatti con i partner e hanno discusso i dettagli della conversazione di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Volodymyr Zelensky ha sottolineato che la cosa più importante è che la diplomazia volta alla pace sia ben coordinata e focalizzata su risultati tangibili.I presidenti di Ucraina e Finlandia concordano sul fatto che la Russia stia cercando di prendere tempo per proseguire con la sua guerra e la sua occupazione.Volodymyr Zelensky e Alexander Stubb hanno anche discusso dell'importanza di esercitare pressioni per costringere la Russia a cambiare il suo comportamento. Il Presidente ucraino ha sottolineato l'importanza delle sanzioni e ha espresso gratitudine per la loro attuazione.Il Capo dello Stato ha ribadito che l'Ucraina non ha dubbi sul fatto che la guerra debba concludersi al tavolo dei negoziati, dove devono essere presentate proposte chiare e realistiche. Ha aggiunto che l'Ucraina è pronta per qualsiasi formato negoziale che produca risultati e che se la Russia continua a avanzare richieste irrealistiche e a minare i progressi, le conseguenze saranno dure.Oggi il Presidente dell'Ucraina avrà anche altri colloqui con i partner".

La nota di Kiev trova poco riscontro nell'ottimismo di facciata di Trump che faceva intendere di un colloquio tra le due parti in conflitto che avrebbe potuto riprendere immediatamente.

La vaghezza dei presunti risultati ottenuti da Trump, ha indotto l'Ue a dare il via al nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia annunciato in precedenza, il 17°, che, tra l'altro, prende di mira quasi 200 navi della flotta ombra.

"Sono in preparazione ulteriori sanzioni contro la Russia. Più a lungo la Russia continuerà la guerra, più dura sarà la nostra risposta", ha dichiarato la commissaria agli Esteri dell'Ue, Kaja Kallas.

Kaja Kallas ha anche ricordato che "dagli Usa abbiamo sentito che senza una tregua ci sarebbero state delle reazioni forti, delle conseguenze, e ora vogliamo vedere queste conseguenze", aggiungendo che sinora non si sono viste pressioni su Mosca nei colloqui avuti da Donald Trump con Putin.

Anche il governo britannico ha annunciato un ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta agli ultimi raid di droni di Mosca sull'Ucraina. Lo rende noto il Foreign Office. L'iniziativa è in coordinamento con le parallele sanzioni degli alleati Ue.





Crediti immagine: Ufficio di presidenza ucraino