Sulla costruzione di un “parcheggio per bus turistici” sotto le mura del Maniero mamertino, il coordinamento del Centrosinistra Milazzo ha dichiarato: “Già nel dicembre scorso denunciammo la dissennata idea di realizzare un parcheggio per autobus sotto le mura del Castello in violazione al vincolo monumentale, al P.R.G., al Piano dei parcheggi ed al buon senso.

Prendiamo atto con soddisfazione che il nostro appello è stato accolto da diverse associazioni ambientaliste, da alcuni Consiglieri comunali e da moltissimi cittadini. Adesso che è sotto gli occhi di tutti la violenza di un muro in cemento armato, che, oltre tutto oscura la vista delle imponenti mura spagnole per una gran parte della via Giovanni XXIII, perdurando il silenzio degli organi di controllo, occorre elevare il livello della protesta per dare voce all’indignazione pubblica di chi vede violentato il prezioso patrimonio storico e monumentale della Città di Milazzo.

Per questi motivi facciamo nostro l’invito alla mobilitazione ed aderiamo al sit-in di protesta indetto dall’Associazione Medici per l’ambiente con appuntamento alle ore 9:30 del 25 aprile “sotto il muro della vergogna”. “É propizia l’occasione per informare che subito dopo ci recheremo a Piazza Roma per la consueta celebrazione della Liberazione dal dominio nazifascista”.