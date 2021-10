49.139 i nuovi casi Covid nel Regno Unito nelle ultime 24 ore resi noti questo mercoledì, mentre sono stati 320.594 quelli negli ultimi 7 giorni.

869 i pazienti ricoverati per Covid in un giorno, 6.074 quelli nell'ultima settimana. Dei 7.891 ricoverati Covid, 850 sono quelli in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati 174 i morti, mentre a 7 giorni il numero sale a 954.

I numeri del contagio da Covid nel Regno Unito, come dimostrano i dati precedenti, sono tutt'altro che incoraggianti.

A seguito di ciò, i vertici dell'NHS hanno invitato il Governo ad imporre delle restrizioni che prevedono l'utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi affollati e/o chiusi, fino alla possibilità di far ricorso al passaporto vaccinale.

Il segretario di Stato per gli affari economici, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito, Kwasi Kwarteng, ha dichiarato di non volere nuove misure di contenimento puntando ad una maggiore diffusione della terza dose.

Ma se il numero delle vittime è adesso sicuramente molto più contenuto rispetto a un anno fa, l'aumento del numero dei contagiati continua a mettere in difficoltà il sistema sanitario britannico, perché la necessità di assistere i malati Covid fa ulteriormente aumentare il numero di interventi in lista di attesa che è cresciuto a dismisura nell’ultimo anno e mezzo.

Quanto accade nel Regno Unito è la risposta ai no vax e ai no green pass di cosa sarebbe accaduto anche in Italia se il Governo avesse tolto qualsiasi restrizione anti-Covid.