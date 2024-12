In una intervista Padre Amorth disse: "venivano organizzati festini nei quali era coinvolto come "reclutatore di ragazze" anche un gendarme della Santa Sede. Ritengo che Emanuela sia finita vittima di quel giro [...] non ho mai creduto alla pista internazionale, ho motivo di credere che si sia trattato di un caso di sfruttamento sessuale con conseguente omicidio poco dopo la scomparsa e occultamento del cadavere. Nel giro era coinvolto anche personale diplomatico di un'ambasciata straniera presso la Santa Sede."

Il Reclutatore di ragazze

Colui che con altre ragazze e con molta arguzia riusciva a creare lo "scenario" perfetto per adescarle più che reclutarle. Il nome potrebbe essere sinonimo di "ascia".



Gendarme della Santa Sede

Si muoveva sullo scenario e usava gli strumenti giusti, compresi i soldi, per dare seguito ai rapimenti: il nome fa rima con "fratelli".



Personale diplomatico Ambasciate straniere

Diversi elementi: forse uno di questi perse un figlio travolto dall'ascia mentre faceva legna nel bosco.



