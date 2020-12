Democrazia partecipata, avviate dagli uffici comunali le verifiche sulla fattibilità del progetto relativo alla realizzazione di una pista ciclabile/pedonale sul vecchio tracciato ferroviario: occorre infatti preliminarmente accertare su quale zona eventualmente intervenire e poi valutare i costi.

Nel frattempo il Comune sta dando seguito alla spesa prevista con le somme di democrazia partecipata dell’anno 2019, che prevede l’installazione di cestini porta rifiuti nel territorio cittadino, una novità, poiché lo scorso anno gli uffici comunali avevano deciso, dopo la votazione popolare, di operare - con una determina dirigenziale - delle modifiche nella consapevolezza di poter utilizzare anche i fondi previsti per il 2018 (pari a circa 17 mila euro).

Nello specifico si era deciso di operare la riqualificazione degli spazi verdi in piazza Nastasi e piazza San Papino con sostituzione dei giochi per bambini – progetto risultato il più votato nel 2019 – con i fondi del 2018 che erano maggiori, inserendo per l’annualità 2019 l’installazione dei cestini, progetto classificatosi al secondo posto. Successivamente però le somme del 2018 non sono risultate più spendibili e così è rimasta in piedi solo la proposta dei cestini portarifiuti e così a breve la città si ritrova con 37 cestini portarifiuti differenziati.

Appaltata alla ditta “Antium Costruzioni s.r.l.” di Milazzo la realizzazione della strada retrostante il campo sportivo “Salmeri” (ex Grotta di Polifemo): la ditta ha offerto un ribasso del 15,35% sul prezzo a base d’asta di € 105.184,79 oltre oneri di sicurezza per € 1.399,00 ed I.V.A. nelle forme di legge.

I lavori inizieranno nei prossimi giorni. Il progetto esecutivo dell’opera, aggiornato, era stato riapprovato dalla giunta nelle scorse settimane ed era presente nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017.

L’intervento prevede la delimitazione della carreggiata con orlatura in pietrame calcareo, la realizzazione d’un impianto di illuminazione a led, raccolta acque meteoriche con caditoie stradali, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale di sicurezza sia orizzontale, sia verticale. “Nel giro di meno d’un mese abbiamo sbloccato l’opera, individuando anche la ditta, che dovrà realizzarla. – afferma l’Assessore Romagnolo – La strada consentirà di eliminare il doppio senso di marcia nella via Grotta Polifemo per raggiungere il Tono, sgravando gli ingenti flussi di traffico gravanti nella zona San Papino soprattutto nella stagione estiva, in conformità alle previsioni del vigente Piano Urbano del Traffico (P.U.T.)”.