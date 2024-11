Il Sindaco Pippo Midili ha presentato ieri sera in Consiglio comunale la relazione annuale, una carrellata veloce di quello, che è stato fatto in questi anni; ma soprattutto un richiamo ufficiale alla squadra, che l’ha supportato “ad assumere posizioni lineari”. “È il momento delle scelte in vista delle prossime Amministrative. È giusto sapere chi è pronto a continuare il percorso. – ha aggiunto Midili che aveva al suo fianco tutti gli Assessori. – In questi quattro anni è stata messa in cantiere e realizzata progettualità interamente predisposta e portata a finanziamento da questa Amministrazione, come mai prima d’ora era stato fatto, una netta inversione di tendenza rispetto al passato, della quale rivendichiamo come maggioranza il risultato politico. Abbiamo assistito in Aula con grande pazienza ad una lunga serie di interventi, che nulla avevano a che dividere con gli argomenti all’ordine del giorno. Riteniamo, come Amministrazione, che ci debba essere una chiara inversione di tendenza. – ha proseguito – Non si può permettere di andare oltre il consentito e di farlo con i numeri della maggioranza d’Aula. Nessuno si senta obbligato di stare in maggioranza, se non riconosce i risultati del lavoro fatto e motivi alla città il perché non li riconosce. La politica ha delle regole alle quali tutti dobbiamo attenerci. Come Amministrazione, attendiamo fiduciosi gli interventi delle varie forze politiche e ne trarremo le conclusioni. Ciò proprio per affrontare l’ultimo anno di governo con la stessa chiarezza e correttezza, con la quale abbiamo portato a compimento i primi quattro anni”. A seguire, il dibattito (alla seduta hanno partecipato 20 consiglieri su 24), con i primi attestati di stima nei suoi confronti. “Il gruppo Milazzo 2020 – ha detto il Consigliere Franco Rizzo – rinnova la fiducia al progetto e a chi ne è il principale protagonista nella consapevolezza che in questo primo mandato tanto è stato fatto per restituire alla città quel ruolo, che merita. Sono giunte risposte in diversi settori, dove prima c’erano emergenza e siamo certi che in futuro il percorso di rigenerazione urbana di Milazzo troverà completa attuazione”. Dello stesso tenore Alisia Sottile: “In qualità di rappresentante del gruppo consiliare “Milazzo città futura” – ha detto – rinnovo la piena fiducia e il convinto sostegno al Sindaco Midili, il cui operato ha mantenuto fede agli impegni presi nel lontano novembre 2019, quando presentò la sua candidatura a Sindaco e il progetto di rigenerazione urbana. Oggi, come allora, mi sento fiera ed orgogliosa di far parte di questo progetto politico. “Rigenerazione urbana” è molto più di un semplice slogan elettorale; ma è divenuto un vero manifesto programmatico di questa Amministrazione, che ne ha dato un seguito fattivo e concreto, tracciando la via per la rinascita della nostra città. Su questa strada bisogna continuare, perché c’è ancora tanto da fare e Milazzo ha bisogno di continuità amministrativa, ha bisogno di essere governata da persone che abbiano una chiara visione di città: ma soprattutto che abbiano la determinazione e le capacità per portarla avanti”. Attestati di stima sono giunti anche dal capogruppo di Forza Italia Santi Saraò: “Non mi soffermo sui lavori fatti e quelli in itinere e che verranno completati nei prossimi anni. Sono certo che questa Amministrazione sarà rivotata dai cittadini, che apprezzeranno il fatto che il programma elettorale è stato attuato. Importante è l’attenzione riservata alla periferia, come da ultimo la presenza dell’operatore, che garantisce lo spazzamento. Vorrei sottolineare anche l’importante ruolo svolto dal Consiglio comunale, che ha approvato tanti regolamenti e proposte che consentono di dare risposte alla comunità. Tutti abbiamo contribuito a fare quello che è stato fatto; ma adesso sarà importante farlo arrivare ai cittadini”.

