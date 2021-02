Dopo aver parlato con Draghi, la delegazione di Italia Viva, guidata stavolta da Teresa Bellanova si è presentata alla stampa per dichiarare che il partito di Renzi oltre ad avere la massima fiducia in Mario Draghi accetterà tutto quello che Draghi vorrà fare con il suo governo.

Quella sopra riassunta non è una forzatura delle parole dell'ex ministra, ma una semplice sintesi in base a ciò che lei ha detto, annunciando che comunque Italia Viva voterà la fiducia a Draghi.

Pertanto, è come se Bellanova, Faraone e Boschi (i tre che costituivano la delegazione renziana) abbiano detto a Draghi governa con chi vuoi , fai quello che vuoi... noi saremo sempre d'accordo.



A seguire, davanti ai microfoni si è presentata la delegazione di Fratelli d'Italia guidata da Giorgia Meloni che ha ribadito che non darà la sua fiducia al governo, annunciando però che appoggerà eventuali provvedimenti che riterrà utili e in linea con quella che è la linea del suo partito.

Ma l'aspetto singolare dell'intervento della Meloni è stato rappresentato dall'elenco delle proposte che il suo partito appoggerebbe... in pratica un dettagliato piano di governo cui Draghi dovrebbe attenersi.



Chiunque sia dotato di un pur vago spirito di osservazione, non potrà non essersi lasciato sfuggire il paradosso rappresentato dai due interventi, con la Bellanova che appoggia Draghi al buio e la Meloni che sicuramente dice di non appoggiarlo, ma gli presenta una serie infinita di temi che FdI vorrebbe venissero realizzati.

Entrambe le posizioni sono un controsenso. Quella di IV è un insulto alla Costituzione e alle regole democratiche, visto che implicitamente prefigura una dittatura Draghi. La posizione della Meloni è un assurdo logico di cui l'avvedutissima volpe del sovranimo non solo italico ma addirittura europeo non si è accorta. Figuriamoci!

In ogni caso, un merito le due dichiarazioni lo hanno avuto: quello di dimostrare la qualità (scarsissima) delle persone che siedono in Parlamento che, in base a quanto dichiarano, non pare essere all'altezza dei compiti di cui dovrebbero occuparsi... e non appartengono neppure al Movimento 5 Stelle!