Abbiamo realizzato un intervista telefonica con Marco Agostinelli per comprendere meglio le tematiche e gli scopi del parco di scultura Anna Serena Zambon a Piazze nel comune di Cetona.

-Innanzitutto perchè questa dedica nell'intitolazione del parco? Perchè la dott.ssa Anna Zambon è una grande collezionista di arte contemporanea e una vera appassionata della bellezza, ed è stata amica di molti degli artisti più famosi del secondo novecento, Giò Pomodoro su tutti, un vero fratello. E' stata la moglie di Peter Hobart, Charmain Emeritus dello International Sculpture Center, forse l'entità più importante del mondo nel campo della scultura internazionale. Ha frequentato l'arte e soprattutto la scultura da sempre, una vera appassionata ed intenditrice. inoltre ormai da anni ha scelto questo lembo di terra di Toscana per viverci; qui, dove finisce la Valdichiana e inizia il paesaggio metafisico e di una bellezza struggente della Val D'Orcia. Qui dove si incrociano ben tre regioni Toscana, Umbria e Lazio, qui dove i cipressi fanno ombra agli argentei ulivi e alle dolci vigne. Anna ama la natura più d'ogni altra cosa e l'urlo disperato di aiuto che quest'ultima ci sta facendo ha fatto breccia nel cuore e nella sensibilità di Anna, e quindi con il mio umile supporto e quello del critico d'arte Roberta Semeraro abbiamo pensato di partire con questa iniziativa artistica in Difesa della Natura.

_ abbiamo letto nei giorni scorsi che a maggio aprirete al pubblico con le prime nove opere, quali criteri avete seguito per la scelta degli artisti? E poi, gli enti locali vi sono vicini? La scelta degli scultori si è concentrata, diciamo per un senso di coerenza intorno ad artisti del nostro territorio che si sono sempre distinti per il loro impegno e la loro sensibilità rispetto ai valori ambientali. ognuno di loro ha avuto e dimostrato nel tempo uno spiccato valore in difesa della sostenibilità ambientale ed inoltre abbiamo pensato che dare lustro ad artisti diciamo della zona sia una cosa più importante e doverosa di quanto possa essere stato prendere un artista di ogni dove e "paracadutarlo qui". i nostri artisti rispondono all'urlo di aiuto della loro terra!

Infine possiamo dire di aver trovato nel Comune di Cetona e nel suo sindaco un partner molto attento e disponibile. Stiamo procedendo in tal senso anche con la Regione Toscana. Qualcosa si è mosso anche tra gli sponsor privati, speriamo bene. Inoltre sia con la scuola di Cetona che probabilmente con quella della vicina Montepulciano cominceremo un'iniziativa a margine sempre sulle stesse tematiche.