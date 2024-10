Daniela Daverio, manager di lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni, ha ricoperto ruoli chiave in Eolo Spa, fino a diventare CEO della divisione Service. Con una solida formazione in Informatica ed Economia, ha contribuito alla crescita e all'innovazione dell'azienda, ottenendo riconoscimenti da Forbes Italia.



Daniela Daverio: una carriera di successo nel settore delle telecomunicazioni

Daniela Daverio è una figura di spicco nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Con una solida formazione in Informatica ed Economia, ha iniziato la sua carriera presso I.NET S.p.A., dove ha ricoperto ruoli importanti nel settore dei servizi e delle consulenze IT. Tuttavia, è in Eolo Spa, leader nelle telecomunicazioni e nella banda ultra-larga, che ha fatto il salto decisivo verso posizioni di vertice. Entrata nell'azienda nel 2003 nell'area marketing e vendite, la manager ha assunto crescenti responsabilità, fino a ricoprire ruoli chiave come Direttore Generale nel 2010 e Chief Financial Officer nel 2013.

Nel corso della sua carriera, la Daverio ha sviluppato una profonda comprensione del mercato e delle dinamiche aziendali, diventando un punto di riferimento per l'innovazione e la trasformazione digitale. Nel 2020, è stata nominata Chief Operating Officer, con la responsabilità di coordinare tutte le attività operative dell’azienda e assicurare che fossero allineate con la strategia globale. Nel 2022, è stata promossa a CEO della divisione Service, con il compito di rafforzare la presenza di Eolo nei mercati consumer, business e wholesale.



Daniela Daverio e l'impegno verso la sostenibilità e l'innovazione

Uno degli aspetti più distintivi della leadership di Daniela Daverio è l'impegno verso la sostenibilità. Grazie alla sua guida, Eolo è diventata la prima azienda nel settore telecomunicazioni in Italia ad ottenere la certificazione Benefit Corporation. Questo riconoscimento attesta l'attenzione dell’azienda per l’impatto positivo che genera sulle comunità e sul territorio.

Nel corso del 2022, la Executive Advisor di Eolo SpA è stata inserita da Forbes Italia nella classifica dei 100 Top Manager, un riconoscimento che premia i leader aziendali più innovativi e attenti alle sfide future. Oltre al suo ruolo in Eolo, ha ricoperto posizioni di prestigio come Consigliere per la Fondazione ITS INCOM. Da ottobre 2023, ha deciso di lasciare le responsabilità operative per diventare Executive Advisor all'interno dell’azienda, portando la sua esperienza e visione strategica a supporto dei nuovi leader.

Il percorso di Daniela Daverio rappresenta un esempio per i dirigenti d'azienda italiani, che possono trovare ispirazione nel suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità.