Il nuovo bando per il turismo annunciato dal ministro Daniela Santanchè prevede lo stanziamento di 110 milioni di euro per rilanciare e innovare il settore turistico italiano.

Il bando si inserisce nella misura dei “contratti di sviluppo” e punta su diversi obiettivi strategici: la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dei servizi, il rafforzamento delle filiere e l’adozione di pratiche sostenibili secondo i criteri ESG.

Grande attenzione è riservata anche alla formazione delle nuove professionalità e all’efficientamento energetico delle strutture. L’Italia vuole così consolidare la propria posizione tra le principali destinazioni europee, puntando su qualità, sostenibilità e competitività.

Il bando per il turismo rappresenta quindi un’importante opportunità sia per le imprese che per i territori, favorendo investimenti mirati e innovazione, con l’obiettivo di costruire un sistema turistico moderno e attento alle esigenze dei viaggiatori di oggi e di domani.