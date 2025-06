Una spy-story in cui le donne sono protagoniste.

“Brividi in Blues” è il nuovo romanzo di Dany A. Harrison (Daniela Zeffiro), disponibile dal 19 giugno 2025 per l’acquisto. Le ambientazioni di Parigi, Londra, New York, Montréal e Cannes fanno da sfondo alle vicende delle protagoniste: le donne non stanno dietro a nessuno e finiscono per essere coinvolte in intrighi internazionali. Una libro che comincia come un giallo, ma si trasforma presto in una spy-story fuori dagli schemi: il Veliero Blues Ship, un’imbarcazione affascinante e misteriosa, solcherà acque tutt’altro che tranquille, trasportando il lettore nei complessi meccanismi della realtà narrata. “Brividi in Blues” è un racconto di forza, astuzia e determinazione femminile, che celebra il coraggio delle donne e il loro ruolo centrale in una narrazione incalzante, dove nulla è come sembra.





https://pabeditore.com/prodotto/brividi-in-blues/



Daniela Zeffiro è autrice, sceneggiatrice e produttrice teatrale e audiovisiva. Attiva nel panorama culturale italiano ed europeo, dal 2004 è fondatrice e direttrice dell’Associazione Culturale Crearte, con la quale ha ideato e realizzato numerosi eventi e manifestazioni nei campi dello spettacolo, dell’arte e della cultura. La sua carriera si è sviluppata tra cinema, teatro, televisione e radio, ricoprendo ruoli di consulente creativa, pubblicitaria e promozionale per studi di produzione, oltre che formatrice in corsi di scrittura creativa promossi dalla Regione Lombardia. Dal 1984 al 1989 è stata autrice e conduttrice di programmi dedicati a teatro e cinema sul circuito radiofonico Sper Network. Nel 1995 ha firmato la co-sceneggiatura del cortometraggio “Viaggio d’amore”, diretto da Daniela Poggi e presentato al Festival del Cinema di Venezia. Tra il 1996 e il 1998 ha scritto e prodotto tre atti unici teatrali sulla Shoah, rappresentati per due stagioni in città come Nizza, Bruxelles, Deauville, Liverpool, Oxford e Londra. Ha collaborato come autrice a programmi per emittenti televisive private e per ASA Polaris, e ha creato nel 2000 un programma di informazione sulle discipline olistiche, trasmesso su circuiti TV regionali. Il suo lavoro coniuga una profonda sensibilità sociale con una visione artistica poliedrica e contemporanea.

