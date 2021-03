Dopo l’uscita del nuovo disco, “Vai e non pensare”, Andrea Pimpini annuncia una serie di appuntamenti su Instagram!

A partire dal 15 Marzo, ogni giorno, fino al 24 Marzo, alle 19:00, sul profilo instagram ufficiale di Andrea Pimpini (https://www.instagram.com/pimpiniandrea/) sarà pubblicato un video live in cui l’artista si esibirà con un inedito o una cover.





“E’ un periodo difficile per tutti. La voglia di tornare a suonare dal vivo è tanta, purtroppo non è possibile al momento. Per ingannare l’attesa, ho deciso di fissare un appuntamento quotidiano su Instagram. - spiega Andrea - Canterò i miei brani ma anche qualche cover”

Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics.

A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini.

Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”