Finlombarda supporta l’agricoltura sostenibile finanziando un innovativo progetto di coltivazione idroponica. Andrea Mascetti: iniziativa finalizzata “al conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana e sostenibilità anche grazie al risparmio di suolo, acqua ed energia e a un ridotto uso di fertilizzanti”.



Andrea Mascetti: Finlombarda finanzia un progetto di agricoltura sostenibile

Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, sosterrà la realizzazione di un impianto innovativo per la produzione di matrici vegetali in ambiente CEA (Controlled Environment Agriculture), nel Comune di Verolanuova, in provincia di Brescia. A renderlo possibile è stata l’operazione di finanziamento che la realtà guidata da Andrea Mascetti ha concluso di recente con il supporto di Garanzia Futuro di SACE. L’investimento rientra nel progetto promosso da Società Agricola Indroponica S.r.l. (Gruppo HIND) “REYTERA”, che ha come obiettivo lo sviluppo e la sperimentazione di nuove produzioni di matrici vegetali destinate a settori ad alto valore aggiunto. Grazie a un modello produttivo che ottimizza l’uso di risorse naturali e riduce l’impatto ambientale, favorendo il risparmio di acqua, suolo ed energia, il progetto è fortemente improntato alla sostenibilità e garantisce standard qualitativi elevati senza l’uso dei pesticidi. “Questa collaborazione – ha sottolineato la Senior Relationship Manager di SACE Eleonora Cernoia – favorisce l’adozione di tecnologie sostenibili e al contempo ha un impatto positivo e duraturo sul territorio, promuovendo lo sviluppo economico e creando nuove opportunità per la comunità”.



Andrea Mascetti: un’opportunità economica e sociale per la Lombardia

“Siamo lieti di aver dato il nostro contributo alla realizzazione di un progetto di coltivazione idroponica, che rappresenta un’importante opportunità economica e sociale per la Lombardia, finalizzato al conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana e sostenibilità anche grazie al risparmio di suolo, acqua ed energia e a un ridotto uso di fertilizzanti”, ha commentato il Presidente di Finlombarda Andrea Mascetti. Anche il Presidente di Società Agricola Idroponica S.r.l. è intervenuto, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno ricevuto nei confronti dell’iniziativa, la quale “consentirà di realizzare un impianto all’avanguardia, capace di coniugare innovazione e sostenibilità”. “Grazie a questo progetto – ha aggiunto Claudio Rovere – possiamo introdurre nuove tecnologie per la produzione agricola e, al tempo stesso, creare opportunità di crescita economica e occupazionale per la Lombardia”.