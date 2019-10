Italia Viva è "viva" secondo il sondaggio dell'Istituo Ixè

Italia Viva è "viva" secondo il sondaggio dell'Istituto Ixè realizzato il 30 settembre per la trasmissione Rai "Carta Bianca", condotta da Bianca Berlinguer.

Nel sondaggio, il neo partito di Matteo Renzi si è attestato al 3,9% che corrisponderebbe alla quota rosicata al partito di provenienza, il PD - pur sempre secondo partito - indicato al 21,6%, immediatamente seguito dal movimento 5 Stelle.

La Lega continuerebbe ad essere il primo partito nelle preferenze degli Italiani, ma ancora in calo sotto il 30%. I loro colleghi sovranisti di FdI continuano ad essere oramai stabilmente davanti a FI con l'8,6%.

In Italia non decollano gli ecologisti italiani con Europa Verde sotto al 2%.

Per i sondaggisti non è facile valutare le "dimensioni" di una forza politica che ancora non si è presentata ad alcuna elezione, per cui non è detto che effettivamente il PdR (o Partito di Renzi) possa effettivamente valere il 4%.

In ogni caso, un sondaggio di Tecnè per RTI del 29 settembre, lo colloca addirittura al 4,6%.