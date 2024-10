Forlì Cesena, decine di interventi per persone bloccate in casa dall'acqua, autisti in difficoltà, alberi caduti e allagamenti. Cesenatico, Gatteo e Savignano le zone più colpite, squadre intensamente in azione dal pomeriggio.Bologna, auto trascinata dalla piena del torrente Zena: ricerche in corso di una persona dispersa a Botteghino di Zocca. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni con squadre ed elicottero. La vettura e il corpo senza vita del disperso sono stati rinvenuti quasta mattina.In Emilia Romagna oltre 300 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. In atto ricognizione aerea con l'elicottero Drago sulle zone colpite dagli allagamenti sui comuni di Pianoro, Castenaso e Budrio, provincia di Bologna, e su Cadelbosco di Sopra a Reggio Emilia.Continuano a Reggio Emilia i soccorsi dei vigili del fuoco in assistenza alla popolazione.

Queste sono solo alcune delle comunicazioni che riassumono solo una parte degli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Emilia Romagna a partire dal pomeriggio di sabato. Stessa situazione anche nell'area settentrionale della regione Marche.

Nelle ore precedenti, ad essere devastate dal maltempo sono state alcune zone della Liguria, della Toscana e della Sicilia.

Bologna e parte dell'area metropolitana intorno alla città sono aree alluvionate. Così ha descritto la situazione il sindaco Lepore:

"Tutta la città si sta muovendo per liberare le cantine e le strade dal fango. Ci sono ancora sottopassi allagati. Anche per oggi chiediamo di non muoversi in macchina e di uscire di casa il meno possibile. L'acqua non è esondata solo da torrenti e da fiumi, ma è scesa anche dalla zona collinare. Il terreno già intriso d'acqua non è riuscito a contenere la pioggia che è scesa a valle. Da fogne e tombini sono usciti grandi quantità di acqua e sono saltate molte tombature, in particolare quelle del Ravone. ...Sono circa 12.000 utenze le elettriche che questa notte si sono fermate. Enel le sta ripristinando, ne rimangono 3.500. Si sta facendo il massimo su questo fronte. Ci sono le pompe idrovore che i vigili del fuoco stanno utilizzando per liberare cabine elettriche e ripristinare la corrente in tutta la città. Poi potremmo utilizzare queste pompe per rispristinare i sottopassi e le utenze private. La giunta è impegnata a fare sopralluoghi e incontrare i commercianti. Io stesso sarò in diverse strade della città per essere presente nei luoghi dove c'è bisogno. ...Nel comune di Bologna ci sono circa 500 persone evacuate: undici hanno trovato una sistemazione alberghiera, le altre sono rientrate a casa o sono sistemate da amici. Complessivamente nell'area metropolitana sono circa 2.000 le persone evacuate. ... La situazione più critica riguarda la pianura e la parte collinare dove ci sono diversi smottamenti e frane. Abbiamo bisogno che su tutta l'area metropolitana ci sia la minore circolazione possibile".

Sul fronte maltempo, da domani la situazione dovrebbe migliorare, ma nelle prossime ore si teme che le piogge alluvionali che hanno interessato il centro nord possano provocare ulteriori danni al sud, dopo quelli già registrati in Sicilia.