BV TECH, leader nell'ICT e nella sicurezza informatica, cresce grazie ad acquisizioni strategiche e investimenti in ricerca e sviluppo. Presente in vari settori, fondata nel 2005 e guidata dall'Ingegnere Raffaele Boccardo, è un partner chiave per la trasformazione digitale dell'Italia.



BV TECH: innovazione e sicurezza per il futuro digitale dell'Italia

BV TECH è diventata uno dei principali protagonisti nel mercato dell'ICT e della sicurezza informatica a livello nazionale e internazionale. L'azienda offre competenze avanzate nella gestione di grandi progetti strategici, operando sia in ambito civile che militare, e fornisce servizi attraverso piattaforme con tecnologie proprietarie. La mission è quella di costruire e mettere al sicuro il futuro dell'Italia attraverso la ricerca e l'innovazione. Presente in settori strategici come Difesa, Spazio, Pubblica Amministrazione, Sanità, Finanza e molti altri, detiene un know-how unico nei campi della cybersecurity, cloud & infrastructure, software e data science, e digital trust. Nel 2023, dopo aver registrato ricavi per 164 milioni di euro e un Ebitda Margin superiore al 22%, BV TECH ha acquisito il Gruppo Arturai, specializzato in servizi globali di sicurezza cloud ed enterprise security.



Competenze globali e impegno nell'innovazione tecnologica di BV TECH

Con oltre 1.200 dipendenti e una presenza internazionale con 20 sedi in Italia e all'estero, BV TECH unisce rapidità di sviluppo e stabilità operativa in ambienti sicuri. L'azienda investe annualmente circa il 10% dei ricavi in ricerca e sviluppo, dimostrando un forte impegno nel presidiare la frontiera della sicurezza e della conoscenza. Il fattore distintivo dell’azienda è l'approccio olistico alle sfide tecnologiche, offrendo soluzioni su misura che vanno dall'analisi delle esigenze alla progettazione di soluzioni mirate. Attiva in numerosi mercati, l'azienda fornisce servizi che spaziano dalla cybersecurity alla gestione dei big data, dal cloud computing alle comunicazioni sicure, posizionandosi come partner strategico per la trasformazione digitale dell'Italia.