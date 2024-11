Nel 2023, l'Italia ha registrato un record negativo per la natalità, con meno di 380.000 nuovi nati, e livelli preoccupanti di povertà infantile. Circa 1,3 milioni di minori (13,8%) vivono in povertà assoluta, una percentuale che colpisce in particolare i bambini più piccoli. In alcune regioni meridionali, la situazione è particolarmente grave, con il 12,9% dei minori in povertà alimentare e il 9,7% in povertà energetica, cioè privi di riscaldamento adeguato.

La povertà colpisce ovviamente anche le famiglie: nel 2023, 748.000 nuclei familiari con figli erano in povertà assoluta, e il costo di beni essenziali è aumentato, come latte e pappe (+19,1%) e asili nido (+11,3%).

Il sistema di servizi per la prima infanzia è carente. Solo il 30% dei bambini tra 0 e 2 anni ha accesso agli asili nido, con grandi disparità regionali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un incremento della copertura dei nidi al 41,3% entro il 2026, vicino al target europeo del 45% per il 2030, ma Campania e Sicilia non raggiungeranno neanche il 33%. Le difficoltà finanziarie e di gestione gravano sui Comuni, i quali, per sostenere i costi di nuovi servizi educativi, necessitano di fondi aggiuntivi e di personale formato.

Questo è quanto evidenzia "L’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia", pubblicato oggi da Save the Children, in cui si denunciano anche disuguaglianze in ambito sanitario. Nonostante la qualità della sanità neonatale, le strutture sono insufficienti e distribuite in modo diseguale, con carenza di terapie intensive pediatriche (solo 273 posti nel 2023, -44,4% rispetto agli standard europei). Le regioni del Sud sono le più colpite da queste mancanze: mentre il Nord ha 128 posti, il Sud ne conta solo 55.

Oltre alle carenze sanitarie, il report sottolinea la carenza di pediatri e l’aumento delle spese mediche pre-nascita, cresciute del 37% in dieci anni. Save the Children continua a intervenire con programmi di sostegno come "Fiocchi in Ospedale" e "Spazio Mamme", mirando a ridurre la povertà educativa e a rafforzare i legami comunitari.







Per scaricare la XV ed. dell'Atlante dell'Infanzia:

s3-www.savethechildren.it/public/allegati/xv-atlante-dellinfanzia-rischio-un-due-tre-stella.pdf