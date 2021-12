CHIARA TAIGI – CONCERTO DI NATALE - 10 Dicembre 2021

Basilica di Sant'Ignazio di Loyola - Roma



Chiara Taigi ha cantato al Concerto di Natale alla presenza del Ministro Luciana Lamorgese per il Fondo Edifici di Culto FEC del Ministero dell'Interno nella Basilica di Sant’Ignazio di Loyola a Roma, accompagnata dalla Banda della Polizia di Stato diretta dal M° Maurizio Billi e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia preparato dal M° Piero Monti.

Hanno presentato e condotto Serena Autieri e Gigi Marzullo.

Da sinistra verso destra: M° Monti, Gigi Marzullo, Ministro Luciana Lamorgese, Serena Autieri, Chiara Taigi, M° Maurizio Billi



Chiara Taigi ha cantato “ Ave Maria “ di Vavilov (Caccini) con uno speciale e emozionante arrangiamento del M° Maurizio Billi per orchestra di fiati e coro ed un medley natalizio “ A Christmas Celebration ” per Soprano, Tenore, Orchestra di fiati e coro, con la partecipazione del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia.

Il Concerto di Natale è stato ufficialmente “Organizzato per valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico, religioso, culturale e naturalistico del Fondo” con risultati molto suggestivi e passaggi molto interessanti tra vari generi musicali.

“Un importante esempio di come la Musica e la Cultura negli Edifici di Culto, nei Musei e altri luoghi similari trova una spontanea collocazione e mostra un fondamentale segno di ripartenza per lo Spettacolo e la Vita Sociale.” Chiara Taigi

Nel programma del Concerto hanno partecipato il tenore Aldo Caputo e Serena Autieri nel duplice ruolo di presentatrice e cantante. Una festosa apertura orchestrale con la “Gazza ladra” di Gioacchino Rossini e molti altri brani che hanno commemorato l’imponente patrimonio di cui il FEC ha la responsabilità di tutela e promozione e messo in evidenza il legame tra Arte, Cultura e Musica alla presenza di moltissime personalità e vertici dell’Amministrazione del Ministero dell'Interno.

Una speciale menzione per il Ministro dell' Interno Lamorgese che ha voluto portare nei luoghi di Culto manifestazioni artistiche di altissimo livello per valorizzare e ricordare la Musica e la Cultura Italianae l'Opera Lirica. Si estende la menzione all’impegno profuso da tutti gli Amministratori e Collaboratori del Fondo Edifici di Culto ( FEC ), ricordando la massima dedizione ed elevata professionalità per il progetto del Concerto di Natale ed il coordinamento svolto dalla Dott.ssa Maria Giovanna Pastorello.

Un particolare saluto e ringraziamento a Pippo Baudo per il suo sostegno personale alla manifestazione, assente per altri impegni, certi di avere a breve nuove occasioni per condividere ed apprezzare la sua impagabile conduzione dello spettacolo.

Si ringrazia la Basilica di Sant’Ignazio di Loyola in particolare Padre Vincenzo D’Adamo per la speciale accoglienza e per l’impegnativo coinvolgimento organizzativo, i sacerdoti e collaboratori per la cortesia e piena disponibilità.

Un ringraziamento particolare al direttore M° Maurizio Billi, all’Orchestra di Fiati della Banda musicale della Polizia di Stato ed a tutta la struttura organizzativa per la professionalità musicale e tecnica, organizzazione ed efficienza.

Una nota particolare per la professionalità del Service Audio, Video e Luci ed al personale tecnico.



RIFERIMENTI E LINK