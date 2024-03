Quest'anno per la categoria Migliori effetti speciali c'è una sfida interessante: da un lato The creator che ha dalla sua parte i premi assegnati dal sindacato dei professionisti degli effetti speciali (VES Awards) e dall'altro il film kaiju di Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One, uno dei maggiori successi al botteghino di quest’anno in Giappone, particolarmente apprezzato dalla critica americana.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Visual Effects.