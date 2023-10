Nel vasto universo dello streaming musicale, Beatport e Traxsource si ergono come due giganti per gli amanti della musica dance ed elettronica. Entrambi offrono una vasta gamma di tracce, mix e remix, ma hanno differenze e peculiarità. In questa guida ti aiuteremo a capire quale potrebbe essere la scelta migliore per i tuoi gusti musicali e le tue esigenze.

Beatport: Il Tempio della Musica Dance

Beatport è universalmente riconosciuto come il punto di riferimento per chiunque ami la musica dance. Fondata nel 2004, questa piattaforma è stata pioniera nella vendita di musica elettronica di alta qualità e offre un vasto catalogo di brani suddivisi in genere, stile e sottogenere.

Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

1. Genres Variati: Beatport offre una vasta gamma di generi, dai classici come techno, house e trance, fino a sottogeneri più specifici come deep house, tech house e progressive.

2. Esclusività: La piattaforma è conosciuta per presentare in anteprima le nuove uscite e i brani esclusivi che spesso non si trovano altrove.

3. DJ Charts: Grazie ai DJ Charts curati da artisti di fama mondiale, puoi scoprire facilmente nuova musica e seguire i tuoi DJ preferiti.

4. Remix Contest: Beatport ospita regolarmente concorsi di remix, dando agli aspiranti produttori la possibilità di mettere alla prova le loro abilità e farsi notare.

Traxsource: La Casa dell'House Music

Traxsource, al contrario, è noto per essere il paradiso per gli amanti dell'house music. Fondata nel 2004, offre un catalogo di brani house, disco e soulful house in alta qualità.

Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

1. Focalizzazione sull'House: Traxsource è specializzato nell'house music e offre un vasto assortimento di brani, remix e album in questo genere.

2. Curazione (?) Artigianale: La piattaforma è famosa per la cura manuale delle tracce, garantendo una selezione di alta qualità.

3. Top 100: Ogni settimana, Traxsource pubblica le sue Top 100 tracce, che consentono di rimanere aggiornato sulle hit dell'house music.

4. Etichette Indipendenti: Traxsource offre un'opportunità unica per gli artisti emergenti e le etichette indipendenti di farsi notare nel mondo dell'house music.

Pubblica la tua musica su Beatport e Traxsource con MusicBroker.It

Indipendentemente dalla tua scelta, se sei un artista o un produttore musicale, vorrai sicuramente far conoscere la tua musica ad un pubblico più ampio. Se vuoi pubblicare la tua musica su Beatport e Traxsource, puoi ricorrere a MusicBroker.It

MusicBroker.It è una piattaforma di distribuzione digitale di musica che semplifica la pubblicazione su store come Beatport e Traxsource. Il punto fondamentale è che la pubblicazione su queste piattaforme non comporterà costi aggiuntivi, poiché è inclusa nel piano di distribuzione di MusicBroker.It.

Questo significa che puoi concentrarti sulla creazione della musica che ami, mentre MusicBroker.It si occupa del resto.

In conclusione, sia Beatport che Traxsource offrono opportunità incredibili per gli appassionati di musica dance ed house. E con MusicBroker.It, puoi fare in modo che la tua musica raggiunga queste piattaforme in modo semplice ed economico. Quindi, qualunque sia la tua scelta, preparati a far ballare il mondo con la tua musica!