ECHI D’ETRURIA E ARMONIE FIN DE SIÈCLE

Musica, Danza e Storia per la Festa della Musica 2025

In occasione della Festa della Musica, il prossimo 21 giugno 2025 alle ore 19:30, l’Associazione Culturale Noi per Napoli, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Prima Municipalità ,in collaborazione con l’Associazione Culturale Primavera del M° Gianni Panachìa, presenta un evento unico nel suo genere che intreccia arte, storia e spettacolo: “Echi d’Etruria e Armonie Fin de siècle”.

Il pubblico sarà accolto presso l’Istituto Denza (Via Discesa Coroglio 9, Napoli), che per l’occasione aprirà in via straordinaria le porte del Museo Archeologico Etrusco De Feis. Accompagnati da una guida esperta, i visitatori potranno scoprire l’affascinante collezione ottocentesca “Alla Querce”, raccolta tra il 1869 e il 1888 dal padre barnabita Leopoldo De Feis. Oltre 800 reperti, tra ceramiche, bronzi e manufatti provenienti da Orvieto, Montesarchio e dal territorio campano, raccontano la passione per l’archeologia e l’antiquariato tipica del gusto fin de siècle.

A seguire, nel suggestivo chiostro dell’Istituto, prenderà vita il recital lirico "Note d’Amore – Passeggiate e Serenate", un raffinato programma musicale che spazierà dalle arie da salotto e romanze d’opera ai brani della tradizione classica napoletana, interpretati dal soprano Olga De Maio, dal tenore Luca Lupoli e dalla pianista Natalya Apolenskaja.

A rendere l’atmosfera ancora più magica saranno le danze storiche del gruppo “Danzando nel Tempo”, diretto dai Maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo, che con le loro coreografie evocano l’eleganza e l’estetica liberty dell’Ottocento.

Un viaggio affascinante attraverso l’eredità millenaria degli Etruschi e le suggestioni artistiche del XIX secolo, per celebrare la musica come ponte tra epoche e culture.

📍 Durata della visita al museo: circa 60 minuti

🎵 Durata del concerto: circa 25 minuti

🎫 Contributo di partecipazione: €15

📲 Prenotazione obbligatoria – posti limitati

ℹ️ Info: Associazione Culturale Noi per Napoli

📞 339 4545044 –

http://www.noipernapoliart.it/

[email protected]

Utilizza il link sotto per il pagamento via PayPal.

https://paypal.me/NoiperNapoli?country.x=IT&locale.x=it_IT

Un’occasione imperdibile per vivere arte, bellezza e musica in un’atmosfera fuori dal tempo.