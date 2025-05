Torna una delle rassegne musicali più amate del territorio: Musica in Castello, giunta alla 22ª edizione, sotto la direzione artistica di Enrico Grignaffini e l’organizzazione della Piccola Orchestra Italiana aps. Il programma ufficiale prenderà il via il 20 giugno e proseguirà per tutta l’estate fino a settembre. Ma quest’anno ci sarà anche una speciale anteprima, realizzata con Avis e il Comune di Fontanellato per celebrare il 65° anniversario di Avis Fontanellato.

L’appuntamento è per venerdì 6 giugno alle 21.30 in Piazza Garibaldi a Fontanellato con due grandi della musica americana: Jono Manson e Jaime Michaels, protagonisti di “Rock, blues and ballads”, un concerto coinvolgente e ricco di suggestioni sonore, rivolto a tutti gli amanti della musica.

Il sodalizio tra Manson e Michaels ha prodotto ben 13 album tra rock, blues e soul. Manson, in particolare, ha fondato a Santa Fe (New Mexico) uno studio di registrazione dove ha collaborato, tra gli altri, con John Popper, Tao Rodriguez Seeger, Crystal Bowersox e The Sketches, ricevendo per tre volte il titolo di "produttore dell’anno" ai New Mexico Music Awards.

Artista poliedrico e legato all’Italia, Manson ha pubblicato sette album nel nostro Paese e collaborato con nomi come Paolo Bonfanti ed Edoardo Bennato. La sua carriera trentennale lo ha portato sui palchi di tutto il mondo con artisti del calibro di Joan Osborne, Spin Doctors, Jason Crosby, Dr. John, Steve Earle, Bruce Springsteen, Carol King e Pete Seeger.

La serata è a ingresso libero, senza prenotazione e fino a esaurimento posti. Le offerte raccolte saranno interamente devolute ad Avis Fontanellato.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 8 giugno.