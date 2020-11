Annunciata la rosa dei 25 candidati italiani che possono ambire ad una nomination agli Oscar nella categoria Miglior film Internazionale.

Tra tutti spiccano 4 film che hanno conquistato il plauso della critica internazionale e che partono favoriti in questa designazione in vista della corsa agli Oscar: La vita davanti a sè di Edoardo Ponti che può contare sull'interpretazione di Sophia Loren (considerata una forte competitors per la categoria miglior attrice); Favolacce dei fratelli D'innocenzo che ha conquistato numerosi premi tra cui l’Orso d’Argento all’ultimo Festival di Berlino per la miglior sceneggiatura originale e ben 2 Globi d’Oro (regia e sceneggiatura) assegnati dalla stampa estera; Pinocchio di Matteo Garrone, uno dei campioni del box office italiano della scorsa stagione che ha vinto 5 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento; Volevo Nascondermi di Giorgio Dritti che ha vinto l’Orso d’Argento assegnato all’ultimo Festival di Berlino per la miglior interpretazione maschile a Elio Germano (nominato anche agli Oscar Europei).