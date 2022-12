Le semifinali di Qatar 2022 si svolgeranno il 13 e 14 dicembre, mentre la finale in cui si assegnerà la Coppa del Mondo, la 63esima partita del torneo, si disputerà domenica 18 dicembre all'Iconic Stadium di Lusail.

Argentina - Croazia si giocherà a Lusail alle ore 20 di martedì 13 dicembre.

Francia - Marocco si disputerà mercoledì 14 dicembre, anche questa alle 20, allo stadio Al-Bayt di Al-Khor.



Chi delle quattro squadre rimaste approderà in finale?

Difficile dirlo. Il Marocco è la sorpresa del torneo, grazie alla sua difesa granitica supportata dall'argine della sua diga di centrocampo. I marocchini sono quelli che hanno preso meno gol, ma contro la Francia potranno giocare come hanno giocato nel secondo tempo contro il Portogallo... senza subire reti?

Già contro i portoghesi, il Marocco è riuscito a superare il turno anche grazie ai miracoli di Bono e alla fortuna che non ha assistito i portoghesi in due o tre occasioni. Con la Francia, però, appare difficile che una simile strategia potrà avere successo, sia perché i francesi hanno ottimi tiratori dai venti metri, sia perché il Giroud attuale riesce a mettere la palla in porta anche se ha tre difensori che lo marcano stretto.

Tenendo la difesa bassa, il Marocco, pertanto, non ha alcuna certezza di poter contenere l'urto dei galletti d'oltralpe. Però, difendendo a centrocampo, rischia di favorire le devastanti galoppate di Mbappé, impossibile da fermare sulla corsa, a meno di non raddoppiarne o addirittura triplicarne la marcatura.

Inoltre, il Marocco davanti ha giocatori tutt'altro che invidiabili, vista la loro poca "prolificità". Infine, la qualità dei ricambi marocchini non è davvero la stessa della Francia in termini di qualità e per arrivare alle semifinali, alcuni giocatori della formazione africana hanno già dato, fisicamente, tutto quello che avevano giocando sempre per tutta la durata delle partite. Riusciranno anche contro la Francia ad essere ugualmente efficaci?

Queste considerazioni fanno ritenere i francesi largamente favoriti, ma la palla è rotonda ed il Marocco, visto quanto fatto finora, di certo non getterà la spugna senza lottare.



Anche il pronostico di Croazia - Argentina è a senso unico, con gli argentini grandi favoriti... sulla base di considerazioni quasi analoghe a quelle del Marocco. I croati hanno giocato in gran parte con gli stessi titolari (difficile sostituire Modric e Perisic visti nelle ultime partite), hanno un attacco poco incisivo e sono riusciti ad andare avanti nel torneo grazie ad un'ottima difesa e ad una freddezza impareggiabile nel battere i rigori.

Ma martedì dovranno fare i conti con un Messi che vede assist che nessun altro vede e che nessun altro riuscirebbe a servire. Sarà l'inventiva del fuoriclasse argentino, mai così decisivo in altre edizioni dei mondiali come lo è stato finora in Qatar, il pericolo maggiore per i croati. Se riusciranno a contenerlo, potranno forse avere delle chance per superare il turno, altrimenti...



C'è da sottolineare anche che nel caso in cui Francia e Croazia riuscissero a superare il turno, la prossima domenica la finale diventerebbe la rivincita di quella in cui nel 2018 in Russia, allo Stadio Luzniki di Mosca, i francesi conquistarono il titolo di campioni del mondo battendo proprio i croati per 4-2.