Nella prima gara Sprint del 2024 in Qatar, Jorge Martin riprende a fare quello che aveva fatto nella seconda metà della scorsa stagione: vincere. È stata la sua Pramac a tagliare per prima il traguardo dopo undici giri percorsi a tempo di qualifica sul circuito di Lusaill, superando di oltre mezzo secondo la KTM di Brand Binder, incalzato a 2 decimi dall'Aprilia di Aleix Espargaro, terzo.

Solo quarta piazza per Bagnaia che non è riuscito a contenere nel finale il ritorno del pilota spagnolo dell'Aprilia, che in precedenza era riuscito a superare a metà gara.

Quinta posizione per Marc Marquez, alla sua prima gara in sella a una Ducati (del team Gresini), che ha preceduto la Ducati ufficiale di Enea Bastianini (6°) e l'altra del suo compagno di squadra, il fratello minore Alex.

Ottava piazza per la matricola Pedro Acosta (GASGAS Tech3), mentre l'ultimo punto disponibile assegnato dalla Sprint è andato a Maverick Vinales (Aprilia), nono.

Di Giannantonio, qui vincitore nel novembre scorso di domenica, è caduto al terzo giro, sbalzato in aria da un imbarcata della sua moto alla curva 11.



Domani la gara, su 22 giri, prenderà il via alle ore 18.