La saga After continua con gli episodi 3 e 4 annunciati direttamente dai protagonisti.

In in video, i due attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, che ricoprono i ruoli di Tessa e Hardin, hanno confermato i sequel in un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram di After.







Senz'altro una bellissima e attesa notizia per tutti i fan della saga scritta da Anna Todd.