Il mercato immobiliare residenziale del Veneto ha chiuso il 2024 in buona salute, sostenuto da una domanda stabile e da un crescente interesse per immobili nuovi o ristrutturati con elevati standard di efficienza energetica. Tra i poli più dinamici si distingue Verona, sempre più attrattiva per qualità della vita, centralità geografica ed effervescenza culturale. Anche la provincia conferma il proprio appeal, complice una maggiore accessibilità dei prezzi. Sempre alto l’interesse degli investitori per le località affacciate sul Lago di Garda.



VERONA TRA STABILITA' E DOMANDA QUALIFICATA

Verona si conferma una città trainante per il real estate regionale, con una domanda vivace, specialmente per il nuovo e il ristrutturato. “Le zone centrali, la Fiera e l’area degli ospedali sono tra le più richieste, anche grazie alla loro accessibilità e alla qualità dei servizi”, osserva Federico Squarzoni, consulente immobiliare dell’agenzia RE/MAX Class di Sirmione. Nella seconda metà del 2024, secondo le analisi del Centro Studi di RE/MAX Italia, le compravendite hanno mostrato un andamento positivo rispetto al semestre precedente, con una crescita della domanda per soluzioni sostenibili. I prezzi evidenziano un lieve aumento, con punte nelle zone centrali e più servite.



IL BASSO LAGO DI GARDA TIENE IL PASSO

Anche nel Basso Lago di Garda la domanda si conferma attiva. Nel secondo semestre del 2024 si è registrato un crescente interesse verso la provincia, soprattutto per immobili da ristrutturare. Anche in questi primi mesi del 2025, il mercato appare dinamico, con prezzi ancora elevati ma sostenuti dalla domanda. “Le zone immediatamente a ridosso del lago, come Castelnuovo del Garda e Pozzolengo, stanno attirando nuovi acquirenti grazie alla loro posizione strategica e a valori di mercato più accessibili rispetto alle località fronte lago”, commenta Michele Cambio, broker di RE/MAX Invictus di Verona.



TENDENZE IN ATTO E PREVISIONI PER IL 2025

Già dall’inizio del 2025, Verona e provincia mostrano segnali al rialzo, sia per la domanda sia per i prezzi. Gli acquirenti privilegiano trilocali, case con giardino e una stanza aggiuntiva per lo smart working. In crescita l’attenzione per la sostenibilità energetica che si traduce in una preferenza per immobili in classe A o B, specie in città. Anche il mercato delle locazioni è vivace, nonostante la scarsità di offerta: a Verona spicca la domanda di bilocali da parte di lavoratori fuori sede e studenti internazionali, mentre sul Lago di Garda la forte incidenza delle locazioni brevi a uso turistico limita l’offerta residenziale. “Per l’anno in corso prevediamo una sostanziale tenuta delle compravendite, con un possibile incremento legato all’incertezza dei mercati finanziari che potrebbe riportare capitali verso il mattone. Per i prezzi si attendono lievi aumenti, soprattutto per immobili nuovi e ristrutturati”, afferma Dario Castiglia, CEO & Founder di RE/MAX Italia.



LA CONFERENZA: UN'OCCASIONE DI APPROFONDIMENTO PER IL TERRITORIO

Queste tematiche saranno approfondite durante la Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da RE/MAX Italia martedì 13 maggio 2025 a Verona. L’incontro, aperto al pubblico e gratuito su registrazione, sarà guidato dal Presidente Castiglia, affiancato da broker e agenti operativi sul territorio che condivideranno insight sulle dinamiche del comparto residenziale in Veneto. Un appuntamento, dunque, che si preannuncia particolarmente interessante per chi vuole cogliere le nuove opportunità del settore immobiliare.

