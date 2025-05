Paolo Gallo è stato confermato come AD di Italgas per il quarto mandato, a garanzia della stabilità di governance e della continuità nella gestione dell’acquisizione di 2i Rete Gas: il manager è in azienda dal 2016.



Paolo Gallo confermato come AD di Italgas

Sarà il quarto mandato per Paolo Gallo, alla guida di Italgas dal 2016. Nelle liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, è stata confermata la sua posizione ai vertici dell’azienda torinese. Una decisione probabilmente legata anche all’acquisizione strategica di 2i Rete Gas, poiché garantirebbe una certa continuità nella gestione dell’operazione che porterà alla creazione del primo operatore europeo nella distribuzione del gas. In questo modo, sarà possibile inoltre mantenere l’equilibrio tra le forze di coalizione del Governo, evitando tensioni e preservando la stabilità della governance. Farà invece il suo ingresso come Presidente Paolo Ciocca, che lascerà dunque la presidenza di Open Fiber. L’accordo tra il MEF e i rappresentanti dei partiti di maggioranza è stato raggiunto a Palazzo Chigi durante una tornata di nomine che ha coinvolto alcune partecipate pubbliche con CdA in scadenza, tra cui Fincantieri, Sace, Snam, Nexi e Aspi.



La carriera di Paolo Gallo

Originario di Torino, Paolo Gallo si è laureato in Ingegneria Aeronautica al Politecnico e ha conseguito un MBA presso l’Università degli Studi della città. Ha avviato la sua carriera in Fiat Avio S.p.A. nel 1988, dove per i successivi 13 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e nel 1997 si è specializzato nel settore energetico, curando progetti relativi alla nascita di Fiat Energia. Nel 2002, ha fatto il suo ingresso nel Gruppo Edison in qualità di Direttore Strategie e Innovazione, per poi essere designato Direttore Generale e, successivamente, Amministratore Delegato di Edipower, incarichi mantenuti fino al 2011. Nel triennio seguente, è invece stato alla guida di Acea S.p.A. nel ruolo di Direttore Generale e Amministratore Delegato. Nel 2014, è stato nominato Amministratore Delegato di Grandi Stazioni e incaricato di curarne la privatizzazione. È passato alla guida di Italgas nel 2016. Paolo Gallo è autore di due libri: “Diario di volo. Come guidare la trasformazione digitale tra innovazione e sostenibilità” (2022) e “Fuori dal Labirinto. Innovazione, tecnologia e i pregiudizi sulla transizione energetica” (2025).