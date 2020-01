“Salvini sbaglia a parlare del crollo del Movimento 5 Stelle che con il 6% ottenuto in Emilia Romagna ha rispettato le aspettative”.

Ha esordito così Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle al governo della Regione - segnala l'agenzia di stampa Agimeg -, rispondendo al leader del Carroccio che aveva detto che il M5S era scomparso.

“Ringraziamo anzi gli elettori e confermiamo la nostra attenzione sui problemi della regione come gli autobus gratuiti, la legge sull’acqua pubblica, la riconversione ecologica e lotta al gioco d’azzardo per il quale non faremo nessuna deroga alla legge entrata in vigore”.

