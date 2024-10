In Libano oltre 400 mila bambini costretti a lasciare le loro case a causa dell'escalation del conflitto sono a rischio colera e altre malattie trasmesse dall'acqua a causa del sovraffollamento e delle condizioni di base dei rifugi collettivi [1] oltre che per la mancanza di acqua e servizi igienici. Questo l’allarme lanciato da Save the Children.

Il primo episodio di colera e dei casi di scabbia sono già stati segnalati tra gli 1,2 milioni di persone sfollate, con la forza, dalle loro case. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per il fatto che molti di coloro che sono fuggiti dalle violenze nel sud non sono stati protetti dal colera che prospera in condizioni idriche e sanitarie precarie.

Con l'inverno alle porte, i bambini e le famiglie che dormono all'aperto o in rifugi collettivi privi di riscaldamento saranno esposti a condizioni difficili e costretti a sopportare il freddo e l'umidità senza un'adeguata protezione, ha dichiarato Save the Children, che lavora in 194 dei 1.094 rifugi collettivi in Libano. Queste drammatiche condizioni esporranno i bambini a un alto rischio di infezioni respiratorie e di altri problemi di salute legati al freddo.

Fatima, 31 anni, è stata sfollata dal sud con il suo bambino di 11 anni e ora si trova in un rifugio collettivo nel Monte Libano, condividendo uno spazio affollato con circa altre otto famiglie. “Tutto è difficile. Stiamo esaurendo i farmaci essenziali per le malattie croniche, soprattutto per gli anziani. Non riusciamo a trovare nemmeno le medicine per la pressione sanguigna. Abbiamo lasciato la nostra casa con i soli vestiti che indossavamo. L'inverno sta arrivando e abbiamo bisogno di vestiti caldi, coperte e stufe” ha raccontato Fatima. “Riuscite a immaginare trenta famiglie per piano che condividono un solo bagno? È il bagno di una scuola quindi non c'è una doccia o uno scaldabagno. Dobbiamo riempire contenitori di plastica con acqua e lasciarli al sole per riscaldarli, solo per poter fare il bagno ai bambini. Gli anziani e i più piccoli si ammalano lavandosi con l'acqua fredda. Queste condizioni sono insopportabili”.

In Libano una persona su cinque è stata costretta a lasciare la propria casa nelle ultime quattro settimane. Molti di coloro che fuggono sono già vulnerabili, compresi i bambini e le popolazioni rifugiate che sono già sfollate da mesi. Oltre 190 mila persone vivono attualmente in 1.094 rifugi collettivi in tutto il Paese, ovvero scuole, centri comunitari e altre istituzioni pubbliche riadattate.

“Sono stato in diversi rifugi dove ho visto famiglie e bambini aspettare in lunghe file solo per accedere ai bagni. Le strutture sono inadeguate al numero di persone e, come se non bastasse, l'approvvigionamento idrico è incostante. La mancanza di acqua pulita e affidabile crea un rischio significativo di malattie trasmesse dall'acqua. È straziante sapere che questi bambini, già sfollati e vulnerabili, devono affrontare un'ulteriore minaccia sanitaria semplicemente perché non vengono soddisfatte le esigenze di base come i servizi igienici e l'acqua pulita” ha dichiarato Kamal Nasser El Deen, Coordinatore della risposta alle emergenze di Save the Children Libano.

Anche il sistema sanitario è messo a dura prova dagli intensi attacchi aerei israeliani: quasi la metà di tutti i centri di assistenza sanitaria primaria nelle aree colpite dal conflitto sono stati chiusi, mentre 11 ospedali sono stati completamente o parzialmente evacuati. Inoltre, 28 strutture idriche sono state danneggiate, con drammatiche conseguenze per oltre 360 mila persone.

“I bambini in Libano ora devono affrontare non solo le bombe ma anche il rischio di malattie, prevenibili con un vaccino. Siamo allarmati, ma non sorpresi, dal primo caso di colera, visto che l'anno scorso c’è stato un drastico calo della copertura vaccinale. Migliaia di bambini vulnerabili sono ora privi di protezione e, con l'inverno alle porte e l'abbassamento delle temperature, diventeranno ancora più suscettibili a certe malattie come il morbillo, la meningite e l'epatite A. Abbiamo già visto a Gaza come la combinazione letale di sfollamento di massa, attacchi all'assistenza sanitaria e mancanza di cibo nutriente e acqua possa avere un impatto sulla vita dei bambini. Non possiamo permettere che questo accada di nuovo. La comunità internazionale deve agire subito per evitare una catastrofe umanitaria ed esercitare pressioni per un cessate il fuoco immediato”, ha dichiarato Jennifer Moorehead, Direttore nazionale di Save the Children in Libano.

Save the Children opera in Libano dal 1953. Da ottobre 2023, abbiamo intensificato la nostra risposta, sostenendo i bambini e le famiglie libanesi, siriane e palestinesi sfollate, e ora ha intensificato la risposta di emergenza in tutto il Paese in 194 rifugi collettivi. Da ottobre 2023 l’Organizzazione ha sostenuto più di 110 mila persone, tra cui 47 mila bambini, con coperte, materassi e cuscini, cibo, acqua e kit igienici essenziali.





Il Ministero della Sanità libanese ha confermato che il raid israeliano che lunedì sera ha preso di mira la zona di Al-Janaah, vicino all'ospedale Rafik Hariri di Beirut, ha provocato l'uccisione di 18 persone, bambini compresi bambini, e il ferimento di 60 persone. Pertanto, il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana contro il Libano, a partire da ottobre 2023, è salito a 2.546 morti e 11.862 feriti.

Nel mettere in atto la gazificazione di Beirut i neonazisti israeliani, dopo aver iniziato a radere al suolo le filiali di quella che è in pratica la banca etica messa in piedi da Hezbollah per prestar soldi alla gente in base ai principi di sussidiarietà indicati dall'Islam, hanno emesso un ordine di evacuazione anche per l'ospedale libanese Sahel, nella periferia sud di Beirut, con la scusa che nel sottosuolo ospiti un bunker in cui Hezbollah avrebbe nascosto il proprio denaro, a ulteriore dimostrazione di quanto l'arroganza criminale dello Stato ebraico non conosca limiti di sorta.

L'ospedale Sahel ha lasciato libero accesso ai giornalisti che non hanno trovato bunker di sorta e nessuna restrizione alle aree cui volevano acceredere:

Oggi ho visitato l'ospedale Sahel nel sud di Beirut - dichiara il corrispondente di guerra Steve Sweeney - la mattina dopo che Israele ha affermato, senza fornire prove, che centinaia di miliardi di dollari in oro e contanti erano conservati nel seminterrato e utilizzati per finanziare Hezbollah. Avevo accesso illimitato a tutte le aree, compreso il seminterrato e tutto ciò che ho trovato erano le cose normali che si trovano in qualsiasi ospedale, in qualsiasi paese del mondo. Il direttore dell'ospedale ritiene che verrà bombardato da Israele, ripetendo uno schema visto a Gaza, con tentativi di collegare l'ospedale a Hezbollah come cortina fumogena per giustificare un attacco. Abbiamo dovuto lasciare l'ospedale con i droni che volavano sopra la testa con la possibilità che Israele colpisse in qualsiasi momento. Il ministero della Salute del Libano ha chiesto alla comunità internazionale di parlare e rompere il silenzio sui crimini di guerra di Israele con circa 150 operatori sanitari uccisi negli attacchi israeliani. Con un cessate il fuoco apparentemente irraggiungibile, i bombardamenti israeliani continuano senza che si veda una fine".

[1] I rifugi collettivi sono edifici e strutture preesistenti in cui grandi gruppi di sfollati trovano rifugio per un breve periodo di tempo mentre si cercano soluzioni durature. Diverse strutture possono essere utilizzate come centri collettivi: centri comunitari, municipi, alberghi, palestre, magazzini, edifici non finiti, fabbriche dismesse. Le infrastrutture e i servizi di base vengono forniti su base collettiva o ne viene reso possibile l'accesso.